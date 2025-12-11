"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
U pomenutom austrijskom gradu od ranih jutarnjih sati primećene su policijske snage u značajno većem broju od uobičajenih.
Razlog?
Brojne "delije" koje su stigle, i koje se tek očekuju da dođu na ovaj meč. I zbog kojih se lokalna policija odlučila na neobično javno obaveštenje.
Naime, na više lokacija u gradu, na displejima se ispisuje poruka koja, valjda, treba da umiri lokalnu populaciju, i to rečima:
"Policija Graca se sprema za srpske huligane".
Fotografiju jednog takvog obaveštenja možete videti na vrhu ove vesti.
Sa druge strane, za sada nije bilo nikakvih, pa ni najmanjih problema sa Zvezdinim navijačima, koji su još dan ranije stigli.
"Delije" su još u sredu najavile da će se u četvrtak u popodnevnim satima kolektivno okupiti na centralnom gradskom trgu, odakle će zajedno otići na meč.
Podsetimo, prenos utakmice Šturm Grac - Crvena zvezda možete uživo da pratite na portalu "Novosti".
