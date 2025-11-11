Ekonomija

KO ZAKASNI, PLATIĆE I KAMATU OD 16,5 ODSTO: Za tri dana ističe rok za plaćanje važne obaveze

В. Н.

11. 11. 2025. u 09:40

ROK za plaćanje četvrte rate poreza na imovinu za 2025. godinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe 14. novembra

КО ЗАКАСНИ, ПЛАТИЋЕ И КАМАТУ ОД 16,5 ОДСТО: За три дана истиче рок за плаћање важне обавезе

Foto: Printscreen

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Porez se plaća u četiri rate, od kojih prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i četvrta rata se plaća do 14. novembra.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Kamata za kašnjenje je 16,5 odsto.

Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica.

BONUS VIDEO: ULOŽITE PAMETNO NOVAC IZ SLAMARICE : Investirajte u samo jedan kvadrat

(B92)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću
Politika

0 14

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

MEĐUNARODNI mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbacio je zahtev generala Ratka Mladića za dobijanje dozvole da izađe iz zatvora na sedam dana, kako bi prisustvovao pomenu članu porodice koji je nedavno preminuo, saopštila je danas potpredsednica MMKS-a Grasijela Gati Santana.

11. 11. 2025. u 17:50 >> 20:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERIKA JE ZAPANJENA: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)

AMERIKA JE ZAPANjENA: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)