Novi izbori, stara priča
SADA je već evidentno da će se za devet do deset meseci iduće godine održati parlamentarni, a i verovatno predsednički izbori u Srbiji.
Još je rano davati bilo kakve pretpostavke o delovanju blokadersko opozicionih stranaka do tada.
Perjanice najjače opozicione stranke već su javno izjavile da će SNS po svom običaju i ove izbore pokrasti. Ovo trebamo posmatrati kao redovni folklor u opozicionom delovanju.
Pođimo od pretpostavke da blokaderska opozicija stvarno i želi izbore koje je toliko tražila, a koji su sada izvesni.
Studente u blokadi i neke njihove studentske liste trebamo trenutno posmatrati kao političku naučnu fantastiku. Kada studenti budu registrovali svoju političku partiju, a pre toga moraju izaći iz ilegale, tada se o njima može ozbiljno razmišljati.
A ostale opozicione partije će se ponašati razjedinjeno već po viđenom obrascu, koji se nije promenio od uvođenja višepartijskog sistema u zemlji.
Doduše viđeno je suprotno tome 2000.godine, kada je formiran DOS (Demokratska Opozicija Srbije) .Svi znamo kako je DOS formiran i koliko je njegovo formiranje koštalo zapadne investitore. Formirani su po principu štapa i šargarepe, jer drugačije sa srpskom opozicijom nije ni moglo.
Možda zapadnim finansijerima i sada nešto tako padne na pamet, ali sujeta raznih lidera i liderčića je i suviše velika da bi to uspelo.
Ponovo će opozicione partije, koje su bile jedinstvene tokom ove godine u pokušaju da se vlast smeni na ulici i u nasilju koje su sprovodili nad građanima Srbije, biti kao rogovi u vreći...
Neće ispred blokaderske opozicije stajati zgrade raznih institucija, raskrsnice i putevi koje treba blokirati, policija koja štiti red i mir , na koju treba jurišati, a ni stranačke prostorije SNS koje treba spaliti...
Ispred blokaderske opozicije stajaće jedan visoki i jaki zid demokratskih izbora.
Ponovo će da se pokrene ona već otrcana ideja, da opozicija na izbore krene u "više kolona!" Ova ideja stara koliko i višestranački izbori, nikad opoziciji nije uspela, ali nema veze.
Ovo sve je jedna velika pretpostavka da blokaderi i opozicija , odnosno njihovi ideolozi i finansijeri stvarno žele da dopuste da se u Srbiji održe demokratski izbori...
Jedno je sigurno da će po ovom pitanju svi mediji i razni analitičari imati pune ruke posla!
Konkretna dešavanja u srpskoj opoziciji moći će se pratiti tek posle Novogodišnjih i Božićnjih praznika, kada se njihovi lideri budu vratlili sa dalekih destinacija zimovanja i letovanja....
