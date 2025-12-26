Politika

Novi izbori, stara priča

В.Н.

26. 12. 2025. u 18:31

SADA je već evidentno da će se za devet do deset meseci iduće godine održati parlamentarni, a i verovatno predsednički izbori u Srbiji.

Нови избори, стара прича

Foto: N. Karlić

Još je rano davati bilo kakve pretpostavke o delovanju blokadersko opozicionih stranaka do tada.

Perjanice najjače opozicione stranke već su javno izjavile da će SNS po svom običaju i ove izbore pokrasti. Ovo trebamo posmatrati kao redovni folklor u opozicionom delovanju.

Pođimo od pretpostavke da blokaderska opozicija stvarno i želi izbore koje je toliko tražila, a koji su sada izvesni.

Studente u blokadi i neke njihove studentske liste trebamo trenutno posmatrati kao političku naučnu fantastiku. Kada studenti budu registrovali svoju političku partiju, a pre toga moraju izaći iz ilegale, tada se o njima može ozbiljno razmišljati.

A ostale opozicione partije će se ponašati razjedinjeno već po viđenom obrascu, koji se nije promenio od uvođenja višepartijskog sistema u zemlji.

Doduše viđeno je suprotno tome  2000.godine, kada je formiran DOS (Demokratska Opozicija Srbije) .Svi znamo kako je DOS formiran i koliko je njegovo formiranje koštalo zapadne investitore. Formirani su po principu štapa i šargarepe, jer drugačije sa srpskom opozicijom nije ni moglo.

Možda zapadnim finansijerima i sada nešto tako padne na pamet, ali sujeta raznih lidera i liderčića je i suviše velika da bi to uspelo.

Ponovo će opozicione partije, koje su bile jedinstvene tokom ove godine u pokušaju da se vlast smeni na ulici i u nasilju koje su sprovodili nad građanima Srbije, biti kao rogovi u vreći...

Neće ispred blokaderske opozicije stajati zgrade raznih institucija, raskrsnice i putevi koje treba blokirati, policija koja štiti red i mir , na koju treba jurišati, a ni stranačke prostorije SNS koje treba spaliti...

Ispred blokaderske opozicije stajaće jedan visoki i jaki zid demokratskih izbora.

Šta sada činiti? Koliko opozicionih stranaka , toliko će više nego duplo biti mišljenja.

Ponovo će da se pokrene ona već otrcana ideja, da opozicija na izbore krene u "više kolona!" Ova ideja stara koliko i višestranački izbori, nikad opoziciji nije uspela, ali nema veze.

Ovo sve je jedna velika pretpostavka da blokaderi i opozicija , odnosno njihovi ideolozi i finansijeri stvarno žele da dopuste da se u Srbiji održe demokratski izbori...
Jedno je sigurno da će po ovom pitanju svi mediji i razni analitičari imati pune ruke posla! 

Konkretna dešavanja u srpskoj opoziciji moći će se pratiti tek posle Novogodišnjih i Božićnjih praznika, kada se njihovi lideri budu vratlili sa dalekih destinacija zimovanja i letovanja....

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BLOKADERI UNIŠTAVALI SRBIJU, VUČIĆ BRINUO I O MLADIMA: Predsednik doneo meru koju nema nijedna zemlja u Evropi
Politika

0 0

BLOKADERI UNIŠTAVALI SRBIJU, VUČIĆ BRINUO I O MLADIMA: Predsednik doneo meru koju nema nijedna zemlja u Evropi

DOK su blokaderi palili, rušili i uništavali Srbiju i radili sve kako bi narod živeo gore, predsednik Srbije Aleksandar Vučić doneo je mere koje su poboljšale životni standard građana i naroda naše zemlje. Vučić je pokazao brigu o najstarijima, ali i o mladima, a o čemu svedoči činjenica da su penzije nikada veće u istoriji i da se izborio da mladi dobiju krov nad glavom.

27. 12. 2025. u 06:56

ČEKU: Kurti želi da vlada sam
Politika

0 1

ČEKU: Kurti želi da vlada sam

KANDIDAT za poslanika ABK Agim Čeku izjavio je da koalicija sa Samoopredeljenjem nije realna opcija jer Aljbin Kurti, kako kaže, nema volju ni spremnost da deli vlast ni sa kim, prenosi Gazeta blic.

26. 12. 2025. u 23:19

Vujić zahteva hitno stavljanje van snage nezakonitih rešenja predsednika VST
Politika

0 4

Vujić zahteva hitno stavljanje van snage nezakonitih rešenja predsednika VST

MINISTAR pravde Nenad Vujić smatra da postupanje predsednika Visokog saveta tužilaštva (VST) Branka Stamenkovića predstavlja otvoreno kršenje Zakona i Poslovnika o radu VST i nedopustiv čin licne samovolje, budući da je doneo rešenja o odbijanju prigovora izjavljenih na postupak izbora članova Saveta iz reda javnih tužilaca i to u situaciji u kojoj nije postojao ni propisani broj od 8 glasova članova Saveta za usvajanje dnevnog reda.

26. 12. 2025. u 18:28

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima