EVO KADA NAS OČEKUJE SNEŽNA VEJAVICA: Ovo je najnovija prognoza vremena, temperature idu i u minus
DANAS na su celoj Srbiji očekuje hladno vreme, mestimično sa slabim mrazem. Ujutru i pre podne pretežno oblačno i suvo, a posle podne razvedravanje, saopštio je RHMZ u svojoj vremenskoj prognozi.
Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni, dok će se jutarnja temperatura kretati od -3 do 3, najviša od 2 do 6 °S.
Narednih dana ujutru slab i umeren mraz, a dnevna temperatura u intervalu od 1 do 6 °S.
Tokom dana promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajnog snega ili pljuska snega i uz umeren i jak severozapadni vetar.
Kako je zaključio RHMZ, do kraja godine očekuju nas kratkotrajni pljuskovi snega.
Kakve temperature će biti u januaru?
Meteorolog Nedeljko Todorović objašnjava da se očekuju oscilacije klime. Podsetio je na januarske temperature iz ove godine.
- Malo porasta, malo zahlađenja. U apsolutnim vrednostima biće hladnije nego u dosadašnjem delu decembra.
Usred januara očekuju se fenomenalne oscilacije. Prošlog januara u Beogradu su maksimalne temperature tri dana bile 20–21 stepen, dok je u drugoj polovini januara zabeleženo hladno vreme sa snegom - podsetio je Todorović.
Vremenska prognoza za Novu godinu
Todorović najavljuje pad temperature za Novu godinu. Pitanje je da li će biti snega, objasnio je i zašto.
- Na planinama će biti hladnije za pet-šest stepeni, ali pitanje je da li će biti snega. Trenutno ga nema, možda će padati, ali je to neizvesno.
Tek u januaru možemo očekivati sneg i u planinskim predelima. Nova godina se približava, ali sve je još uvek neizvesno - zaključio je Todorović.
