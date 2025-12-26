SRBIJA ĆE ZAŠTITITI STOČARE I MLEKARE Glamočić: Država neće dozvoliti nelojalnu konkurenciju

MINISTAR poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić učestvovao je na sastancima u Vladi Srbije posvećenim stanju na tržištu mleka.

Tokom otvorenog i sadržajnog dijaloga, koji je vodio predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, analizirani su aktuelni izazovi u sektoru mlekarstva, nastali kao posledica poremećaja na evropskom i globalnom tržištu mleka, kao i mogući uticaji tih kretanja na domaće tržište.

Pored premijera Macuta, na sastanku sa najvišim predstavnicima trgovinskih lanaca i mlekara učestvovali su i potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, kao i rukovodstvo Policije i Carine. Na tom sastanku postignuta je saglasnost da se, u uslovima očekivanog pojeftinjenja mleka u Evropi i regionu, kroz dogovor svih aktera u lancu - od primarnih proizvođača do trgovine – radi na snižavanju cena mlečnih proizvoda u cilju povećanja potrošnje, ali bez ugrožavanja domaće proizvodnje i otkupnih cena.

Macut je istakao da država neće dozvoliti da se aktuelna kriza sa evropskog tržišta prelije na Srbiju.

- Nećemo dozvoliti ugrožavanje domaće proizvodnje. Srbija će zaštititi svoje stočare i svoje mlekarstvo, a dijalog sa svim akterima ostaje ključni instrument za očuvanje stabilnosti tržišta - poručio je premijer.

U razgovoru predstavnika Vlade sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača mleka i odgajivača goveda, poljoprivrednici su izneli više konkretnih zahteva, ukazujući na potrebu očuvanja sigurnosti otkupa mleka, sprečavanja pritisaka na otkupne cene, jače kontrole uvoza i šverca mlečnih proizvoda, kao i na značaj institucionalne podrške sektoru stočarstva. Posebno je istaknuta potreba za jačanjem uloge Uprave za veterinu kao ključne institucije u zaštiti zdravlja životinja, bezbednosti hrane i stabilnosti tržišta.

Naglašavajući timski pristup članova Vlade, potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović pozvala je i ostale aktere da se aktivno uključe u rešavanje problema.

- Proizvođači, prerađivači i trgovinski lanci moraju nastupati kao partneri. Država će podržati dogovore koji vode ka većoj potrošnji mleka i stabilizaciji tržišta, ali bez prelamanja tereta krize preko leđa poljoprivrednika - istakla je Mesarovićeva.

Ona je najavila da će posle praznika, nakon konsultacija sa poljoprivrednicima, biti omogućen pristup sredstvima koja će moći da budu iskorišćena za osavremenjavanje farmi.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević ukazala je na značaj zaštite potrošača i očuvanja poverenja u domaću proizvodnju.

- Poverenje potrošača u domaće mleko i mlečne proizvode mora biti očuvano. Jasno označavanje porekla, fer trgovačke prakse i pozitivna kampanja u korist domaće proizvodnje su ključni elementi stabilnog tržišta. Uredbom o maržama država je već pokazala da neće dozvoliti bogaćenje na račun potrošača, ali ni poljoprivrednika, i jasno je izrazila poštovanje prema proizvođačima mleka - poručila je Lazarevićeva.

Ministar Glamočić naglasio je da Srbija ostaje čvrsto uz svoje poljoprivredne proizvođače i da država neće dozvoliti nelojalnu konkurenciju, damping cene i urušavanje domaćeg stočarstva. Istaknuto je da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa Vladom Srbije, preduzimati sve mere kako bi se obezbedila stabilnost sektora i dugoročna održivost farmi. Foto D. Milovanović Posebna pažnja na sastanku posvećena je i pitanju kontrole uvoza i suzbijanja nelegalnog prometa. Direktor policije Dragan Vasiljević najavio je pojačane aktivnosti nadležnih službi.

- Policija će, u saradnji sa drugim državnim organima, pojačati kontrole na graničnim prelazima i u unutrašnjosti zemlje. Šverc i nelegalan promet mlečnih proizvoda neće biti tolerisani, jer direktno ugrožavaju domaće proizvođače i tržišnu stabilnost - istakao je Vasiljević.

U razgovoru sa poljoprivrednicima istaknuto je i da će u narednom periodu doći do jačanja institucionalnih kapaciteta u oblasti veterinarstva, pri čemu je naglašeno da će na čelo Uprave za veterinu biti postavljen direktor koji zadovoljava stručne kriterijume, a sve u cilju efikasnijeg rada, bolje kontrole tržišta i pune zaštite interesa domaćih proizvođača i potrošača, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Zaključeno je da će Vlada Srbije i Ministarstvo poljoprivrede nastaviti intenzivan dijalog sa udruženjima poljoprivrednika, mlekarama i trgovinskim lancima, te da će, ukoliko se pokaže da je došlo do ozbiljnih poremećaja na tržištu izazvanog prekomernim uvozom po damping cenama, uvesti prelevmane na tu robu.

