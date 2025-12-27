VREME DANAS: Hladno i oblačno jutro, posle podne razvedravanje
VREME u Srbiji ujutru hladno, mestimično sa slabim mrazem, ujutro i pre podne pretežno oblačno i suvo, a posle podne se očekuje razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 3, a najviša dnevna od 2 do 6 stepeni.
Vreme u Beogradu
Jutro hladno na širem području grada, sa slabim mrazem.
Ujutro i pre podne pretežno oblačno, dok se od sredine dana očekuje razvedravanje.
Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 0, najviša dnevna oko 4 stepena.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 3. januara 2026. godine, ujutro se očekuje slab i umeren mraz, a dnevna temperatura biće u intervalu od 1 do 6 stepeni.
Tokom dana biće promenljivo oblačno, u pojedinim danima sa lokalnom pojavom kratkotrajnog snega ili pljuska snega, uz umeren i jak severozapadni vetar.
(Sputnjik)
