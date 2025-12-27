Društvo

VREME DANAS: Hladno i oblačno jutro, posle podne razvedravanje

Novosti online

27. 12. 2025. u 00:00

VREME u Srbiji ujutru hladno, mestimično sa slabim mrazem, ujutro i pre podne pretežno oblačno i suvo, a posle podne se očekuje razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

ВРЕМЕ ДАНАС: Хладно и облачно јутро, после подне разведравање

Foto D. Milovanović

Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 3, a najviša dnevna od 2 do 6 stepeni.

Vreme u Beogradu

Jutro hladno na širem području grada, sa slabim mrazem.

Ujutro i pre podne pretežno oblačno, dok se od sredine dana očekuje razvedravanje.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 0, najviša dnevna oko 4 stepena.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 3. januara 2026. godine, ujutro se očekuje slab i umeren mraz, a dnevna temperatura biće u intervalu od 1 do 6 stepeni.

Tokom dana biće promenljivo oblačno, u pojedinim danima sa lokalnom pojavom kratkotrajnog snega ili pljuska snega, uz umeren i jak severozapadni vetar.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VESNA U KAFANI PAR DANA NAKON OPERACIJE: Lekari mi ne daju da pevam, pušim, ali ja ne mogu

VESNA U KAFANI PAR DANA NAKON OPERACIJE: "Lekari mi ne daju da pevam, pušim, ali ja ne mogu"