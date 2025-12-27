TIP

NOVI "LEK" ZA GLAVOBOLJU: Kada ženu boli glava uvek dobro dođe "pet glava" (VIDEO)

ТИП редакција

27. 12. 2025. u 06:00

"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.

НОВИ ЛЕК ЗА ГЛАВОБОЉУ: Када жену боли глава увек добро дође пет глава (ВИДЕО)

FOTO: Arhiva novosti

Kao što mnogi već znaju, list "Tip" se na kioscima može pronaći svakog petka već pune 22 godine, a tu je i sajt na kome svakodnevno možete pročitati predloge tiketa, analize mečeva i tipove asova.

Na voditeljskoj poziciji je Milan Đurica - najstariji tipster i čovek čije se prognoze nalaze u svim brojevima Tipa počev od prvog izdanja koje je ugledalo svetlost dana 11. januara sada već daleke 2002. godine.

U najnovijoj epizodi Đurica je standardno pričao o velikom broju tema, a najzanimljivija je bila ona o novom "leku" za glavobolju.

UŽIVAJTE!

