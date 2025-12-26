Ekonomija

GOSPODIN: Gazda prodao firmu i radnicima dao bonus od 240 miliona dolara

Novosti online

26. 12. 2025. u 18:16

U AMERIČKOJ državi Luizijana, biznismen Grejam Voker prodao je kompaniju Fajbrond i svim zaposlenima dao bonus u ukupnom iznosu od 240 miliona dolara.

ГОСПОДИН: Газда продао фирму и радницима дао бонус од 240 милиона долара

Foto Pixabay free images

O tome piše Volstrit žurnal.

Voker je rekao da bi bio spreman da proda kompaniju investitoru koji bi pristao da donira 15% prihoda novim zaposlenima. Zaposleni u kompaniji Fajbrond nisu posedovali akcije u kompaniji i nisu imali pravo na bilo kakvu nadoknadu, tako da je ovaj potez bio Vokerov način da im da poklon.

Sredstva su raspodeljena među 540 zaposlenih, od kojih će svaki dobiti 443.000 dolara. Sredstva će biti prebačena tokom pet godina. Prvi transferi su stigli u julu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČADEŽ: Nova etapa privredne saradnje sa Kinom u 2026. godini (FOTO)
Preduzetnik

0 0

ČADEŽ: Nova etapa privredne saradnje sa Kinom u 2026. godini (FOTO)

PRIVREDNA komora Srbije će naredne godine organizovati učešće srpskih kompanija na najmanje četiri međunarodna sajma u Kini i predvoditi najmanje deset poslovnih delegacija u tu najmnogoljudniju zemlju na svetu, dok će PKS u Srbiji dva puta godišnje okupljati srpske i kineske privrednike radi povezivanja i realizacije zajedničkih projekata, najavio je danas Marko Čadež, predsednik PKS.

26. 12. 2025. u 16:41

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima