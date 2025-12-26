GOSPODIN: Gazda prodao firmu i radnicima dao bonus od 240 miliona dolara

U AMERIČKOJ državi Luizijana, biznismen Grejam Voker prodao je kompaniju Fajbrond i svim zaposlenima dao bonus u ukupnom iznosu od 240 miliona dolara.

O tome piše Volstrit žurnal.

Voker je rekao da bi bio spreman da proda kompaniju investitoru koji bi pristao da donira 15% prihoda novim zaposlenima. Zaposleni u kompaniji Fajbrond nisu posedovali akcije u kompaniji i nisu imali pravo na bilo kakvu nadoknadu, tako da je ovaj potez bio Vokerov način da im da poklon.

Sredstva su raspodeljena među 540 zaposlenih, od kojih će svaki dobiti 443.000 dolara. Sredstva će biti prebačena tokom pet godina. Prvi transferi su stigli u julu.