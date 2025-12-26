ČEKU: Kurti želi da vlada sam
KANDIDAT za poslanika ABK Agim Čeku izjavio je da koalicija sa Samoopredeljenjem nije realna opcija jer Aljbin Kurti, kako kaže, nema volju ni spremnost da deli vlast ni sa kim, prenosi Gazeta blic.
- U politici je sve moguće, ali to ne vidim kao realnu koaliciju, jer je Kurti imao priliku da pravi koalicije, ali on nema volju – on želi da vlada sam - rekao je Čeku.
On je naveo da je Kurtijev stil upravljanja autoritaran, zbog čega od njega ni ne očekuje spremnost da deli vlast sa bilo kim.
(Kosovo onlajn)
