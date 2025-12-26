GRUHONJIĆ I PAJIĆEVA PONOVO SATANIZUJU SRBE (VIDEO)
BLOKADERSKI prvenac tandema Gruhonjić–Pajić ponovo reciklira odavno istrošeno, ali uporno nametano političko načelo da su „Srbi genocidni narod“.
Pod plaštom aktivizma i navodne borbe za ljudska prava, ova ideološka matrica se godinama servira javnosti kao jedina dozvoljena istina.
Odbegla blokaderka, iz srca Hrvatske, Mila Pajić, miljenica osvedočenog srbomrsca Dinka Gruhonjića, zatražila je novčanu podršku za projekciju filma „Quo vadis, Aida?“, čime je nastavljena kampanja političke propagande upakovane u formu umetnosti. Reč je o filmu koji se bavi navodnim genocidom u Srebrenici, kroz priču Aide, prevoditeljke za UN snage, pri čemu se srpski narod kolektivno predstavlja kao zločinački i genocidan.
Ceo tekst možete pogledati na linku ispod.
