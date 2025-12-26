Politika

POBEDA SRPSKE LISTE POBEDA SRPSKE SLOGE I JEDINSTVA Petković: Srpska lista je pupčana vrpca koja povezuje srpski narod na KiM sa Beogradom

P. Đurđević

26. 12. 2025. u 20:20

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da su izbori za prištinski parlament koji se održavaju 28. decembra od presudnog značaja za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i pozvao sve Srbe da podrže Srpsku listu.

ПОБЕДА СРПСКЕ ЛИСТЕ ПОБЕДА СРПСКЕ СЛОГЕ И ЈЕДИНСТВА Петковић: Српска листа је пупчана врпца која повезује српски народ на КиМ са Београдом

Foto printskrin Instagram/petarpetkovic.kim

- Srpska lista je pupčana vrpca koja povezuje srpski narod na Kosovu i Metohiji sa zvaničnim Beogradom. Ova lista je garant i nastavka celokupne finansijske i svake druge pomoći države Srbije srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Mnogo je razloga zbog čega je mnogo važno da pobedi Srpska lista - rekao je Petković u Kragujevcu, na tribini sa Srbima interno raseljenim sa KiM.

Ukazao je da je reč o trećem izbornom ciklusu na KiM za manje od godinu dana i da je zbog toga posebno važno srpsko jedinstvo.

- Pobeda Srpske liste znači pobedu srpske sloge, jedinstva i nastavak borbe za državne i nacionalne interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji - naglasio je Petković.

Dodao je da je posebno važno da se svi interno raseljeni Srbi koji su smešteni u centralnoj Srbiji odazovu pozivu države Srbije i da u nedelju odu na Kosovo i Metohiju i glasaju.

- Nama je to od presudnog značaja, zato što su to ljudi koji imaju i prištinska dokumenta i samim tim ispunjavaju sve uslove da ostvare svoje glasačko pravo na Kosovu i Metohiji - rekao je Petković.

Ukazao je da pobeda Srpske liste predstavlja branu Kurtijevom teroru i njegovoj antisrpskoj politici.

Petković je naglasio da će Aljbin Kurti pokušati i na ovim izborima da učini sve kako bi politički opstao i dodao da su za Kurtija ovi izbori pitanje života ili smrti u političkom smislu.

- Kurti ima tu nekakve svoje ljude koje je postavio i koji se samo nazivaju srpskim imenom i prezimenom, a suštinski nemaju nikakve veze sa srpskim nacionalnim interesima, sa srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, a ponajmanje sa zvaničnim Beogradom i državom Srbijom. Takvi poput (Nenada) Rašića koji su prodali veru za večeru i koji su stali uz Kurtija i koji čine apsolutno sve da razbiju srpsko jedinstvo ne predstavljaju srpski narod - rekao je direktor Kancelatije za Kosovo i Metohiju.

Ukazao je da je zato veoma važno da Srpska lista osvoji svih 10 mesta zagarantovanih za političke predstavnike srpskog naroda u skupštini u Prištini, jer je Srpska lista jedini legitimni politički predstavnik Srba.

On je podsetio da je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić više puta pozvao sve Srbe da izađu na izbore i podrže Srpsku listu.

Petković je naglasio da pored prazničnog perioda i obaveza pred Novu godinu, a kasnije božićnih praznika, interes države i naroda mora biti iznad svega.

- Hajde da se i mi ovde organizujemo, da poslušamo našeg predsednika, ne moramo da prevalimo hiljade kilometara, možemo 200-300 kilometara i da dođemo do prvih glasačkih mesta odmah posle administrativne linije i da glasamo. Time pokazujemo da smo uz svoj narod, da čuvamo srpsko jedinstvo - rekao je on.

Petković je sa interno raseljenim licima razgovarao o problemima sa kojima se suočavaju i mogućnostima dodatne pomoći države. Na tribini su učestvovali i komesarka za raseljena lica Nataša Stanisavljević i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Najveći vojvođanski separatista Nedim Sejdinović vodi kampanju za izbore u VST

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BLOKADERI UNIŠTAVALI SRBIJU, VUČIĆ BRINUO I O MLADIMA: Predsednik doneo meru koju nema nijedna zemlja u Evropi
Politika

0 0

BLOKADERI UNIŠTAVALI SRBIJU, VUČIĆ BRINUO I O MLADIMA: Predsednik doneo meru koju nema nijedna zemlja u Evropi

DOK su blokaderi palili, rušili i uništavali Srbiju i radili sve kako bi narod živeo gore, predsednik Srbije Aleksandar Vučić doneo je mere koje su poboljšale životni standard građana i naroda naše zemlje. Vučić je pokazao brigu o najstarijima, ali i o mladima, a o čemu svedoči činjenica da su penzije nikada veće u istoriji i da se izborio da mladi dobiju krov nad glavom.

27. 12. 2025. u 06:56

ČEKU: Kurti želi da vlada sam
Politika

0 1

ČEKU: Kurti želi da vlada sam

KANDIDAT za poslanika ABK Agim Čeku izjavio je da koalicija sa Samoopredeljenjem nije realna opcija jer Aljbin Kurti, kako kaže, nema volju ni spremnost da deli vlast ni sa kim, prenosi Gazeta blic.

26. 12. 2025. u 23:19

Vujić zahteva hitno stavljanje van snage nezakonitih rešenja predsednika VST
Politika

0 4

Vujić zahteva hitno stavljanje van snage nezakonitih rešenja predsednika VST

MINISTAR pravde Nenad Vujić smatra da postupanje predsednika Visokog saveta tužilaštva (VST) Branka Stamenkovića predstavlja otvoreno kršenje Zakona i Poslovnika o radu VST i nedopustiv čin licne samovolje, budući da je doneo rešenja o odbijanju prigovora izjavljenih na postupak izbora članova Saveta iz reda javnih tužilaca i to u situaciji u kojoj nije postojao ni propisani broj od 8 glasova članova Saveta za usvajanje dnevnog reda.

26. 12. 2025. u 18:28

Politika
Tenis
Fudbal
VESNA U KAFANI PAR DANA NAKON OPERACIJE: Lekari mi ne daju da pevam, pušim, ali ja ne mogu

VESNA U KAFANI PAR DANA NAKON OPERACIJE: "Lekari mi ne daju da pevam, pušim, ali ja ne mogu"