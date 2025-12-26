POBEDA SRPSKE LISTE POBEDA SRPSKE SLOGE I JEDINSTVA Petković: Srpska lista je pupčana vrpca koja povezuje srpski narod na KiM sa Beogradom

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da su izbori za prištinski parlament koji se održavaju 28. decembra od presudnog značaja za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i pozvao sve Srbe da podrže Srpsku listu.

- Srpska lista je pupčana vrpca koja povezuje srpski narod na Kosovu i Metohiji sa zvaničnim Beogradom. Ova lista je garant i nastavka celokupne finansijske i svake druge pomoći države Srbije srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Mnogo je razloga zbog čega je mnogo važno da pobedi Srpska lista - rekao je Petković u Kragujevcu, na tribini sa Srbima interno raseljenim sa KiM.

Ukazao je da je reč o trećem izbornom ciklusu na KiM za manje od godinu dana i da je zbog toga posebno važno srpsko jedinstvo.

- Pobeda Srpske liste znači pobedu srpske sloge, jedinstva i nastavak borbe za državne i nacionalne interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji - naglasio je Petković.

Dodao je da je posebno važno da se svi interno raseljeni Srbi koji su smešteni u centralnoj Srbiji odazovu pozivu države Srbije i da u nedelju odu na Kosovo i Metohiju i glasaju.

- Nama je to od presudnog značaja, zato što su to ljudi koji imaju i prištinska dokumenta i samim tim ispunjavaju sve uslove da ostvare svoje glasačko pravo na Kosovu i Metohiji - rekao je Petković.

Ukazao je da pobeda Srpske liste predstavlja branu Kurtijevom teroru i njegovoj antisrpskoj politici.

Petković je naglasio da će Aljbin Kurti pokušati i na ovim izborima da učini sve kako bi politički opstao i dodao da su za Kurtija ovi izbori pitanje života ili smrti u političkom smislu.

- Kurti ima tu nekakve svoje ljude koje je postavio i koji se samo nazivaju srpskim imenom i prezimenom, a suštinski nemaju nikakve veze sa srpskim nacionalnim interesima, sa srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, a ponajmanje sa zvaničnim Beogradom i državom Srbijom. Takvi poput (Nenada) Rašića koji su prodali veru za večeru i koji su stali uz Kurtija i koji čine apsolutno sve da razbiju srpsko jedinstvo ne predstavljaju srpski narod - rekao je direktor Kancelatije za Kosovo i Metohiju.

Ukazao je da je zato veoma važno da Srpska lista osvoji svih 10 mesta zagarantovanih za političke predstavnike srpskog naroda u skupštini u Prištini, jer je Srpska lista jedini legitimni politički predstavnik Srba.

On je podsetio da je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić više puta pozvao sve Srbe da izađu na izbore i podrže Srpsku listu.

Petković je naglasio da pored prazničnog perioda i obaveza pred Novu godinu, a kasnije božićnih praznika, interes države i naroda mora biti iznad svega.

- Hajde da se i mi ovde organizujemo, da poslušamo našeg predsednika, ne moramo da prevalimo hiljade kilometara, možemo 200-300 kilometara i da dođemo do prvih glasačkih mesta odmah posle administrativne linije i da glasamo. Time pokazujemo da smo uz svoj narod, da čuvamo srpsko jedinstvo - rekao je on.

Petković je sa interno raseljenim licima razgovarao o problemima sa kojima se suočavaju i mogućnostima dodatne pomoći države. Na tribini su učestvovali i komesarka za raseljena lica Nataša Stanisavljević i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

