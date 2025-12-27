NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Subota
13.30 Notingem forest - Mančester siti 2 (1,60)
20.45 Piza - Juventus 2&0-3 (2,00)
Ukupna kvota: 5,18
Siti je u sjajnoj formi, vezao je sedam pobeda u nizu, positgao veliki broj golova na tim utakmicama i jednostavno moramo igrati na "građane" kada prikazuju ovako dominantan fudbal.
Liverpul dočekuje najgori tim Premijer lige, potrebni su mu bodovi i očekujemo da ih osvoji protiv slabašnih "vukova".
Juve je sve bliži mestu među prva četiri na tabeli, vezao je par pobeda u svom stilu bez puno golova i verujemo da će se taj niz nastaviti.
