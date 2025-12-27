Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

В.М.

27. 12. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за суботу

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Subota

13.30 Notingem forest - Mančester siti 2 (1,60)

16.00 Liverpul - Vulverhempton 1&|1+&2+ (1,62)
20.45 Piza - Juventus 2&0-3 (2,00)

Ukupna kvota: 5,18

Siti je u sjajnoj formi, vezao je sedam pobeda u nizu, positgao veliki broj golova na tim utakmicama i jednostavno moramo igrati na "građane" kada prikazuju ovako dominantan fudbal.

Liverpul dočekuje najgori tim Premijer lige, potrebni su mu bodovi i očekujemo da ih osvoji protiv slabašnih "vukova".

Juve je sve bliži mestu među prva četiri na tabeli, vezao je par pobeda u svom stilu bez puno golova i verujemo da će se taj niz nastaviti.

