ZA MILEVU TRAŽE NOBELOVU NAGRADU: Sve je više glasova koji upućuju na važnost naučnog rada preve žene Alberta Ajnštajna

LjUDSKA sreća je, verujem, ipak lepša od svakog drugog uspeha. Na overeči Mileve Marić Ajnštajn (1875-1948) podsetila je Svetlana Matić, autor izložbe o prvoj srpskoj matematičarki i fizičarki, koja je posleBeograda prikazana u Beču. Izložba "150 godina od rođenja Mileve MarićAjnštajn" biće u Konzulatu Srbije u Beču narednih mesec dana.

- Mileva je nepravedno ostala u senci supruga Alberta Ajnštajna - kaže Matićeva za "Novosti". - Ona je koautor radova svog supruga. Da bi ispravili nepravdu, SANU i Društvo "Vilhemina Mina Karadžić" koje vodim, predložiće Nobelovom komitetu da se Milevi posthumno dodeli Nobelova nagrada jer ju je zaslužila. Posthumno joj, takođe, treba dodeliti i doktorat na ciriškom Politehnikumu, jer je osim usmenog ispita na diplomskom, položila sve ispite.

Matićeva je nedavno objavila roman "Heroina života Mileva Marić Ajnštajn", a izložba je i tematski i narativno sinhronizovana sa njim. Čini je 10 panoa sa fotografijama koje prate odlomci iz romana. Na njima su prikazani Milevino detinjstvo u Titelu, školovanje u Cirihu, susret sa Ajnštajnom, njihova deca, kuća u Kisačkoj ulici u Novom Sadu, njen grob u Nordhajmu. Na izložbi su predstavljene i kopije pisama koje su ona i Albert pisali jedno drugom, a koje je naša država kupila prošle godine na aukciji u Londonu.

U jednom od pisama Milevi, Ajnštan kaže: "Uvek mi se čini da sam u najboljem društvu sam sa samim sobom, izuzev, naravno, kada sam s tobom."

- Namera mi je bila da istražim udeo, značaj i doprinos Milevin u stvaralaštvu i naučnom radu Alberta Ajnštajna - kaže Matićeva.

A, izgleda da to nije samo njena namera. Nakon što je decenijama bila zaboravljena, u poslednje vreme na mnogim mestima vodi se diskusija koliko je Mileva Marić Ajnštajn doprinela suprugovim ključnim radovima. Tako je poznati istoričar Ketrin Huzer napisala članak "Za neke je ona majka teorije relativnosti" koji je objavljen u Noje cirher cajtung.

- Obeležavanje 150. godišnjice od rođenja Mileve Marić Ajnštajn gotovo je nemoguće bez pitanja kakvu je ulogu ona igrala u radu Alberta Ajnštajna - piše Huzerova. - Da li je izvršila presudan uticaj u ranoj fazi razvoja revolucionarne teorije relativnosti? Zašto je on sam poneo slavu Nobelove nagrade, a novac koji uz nju ide prepustio bivšoj ženi? Da li je time hteo da umiri savest zbog toga što je prećutao njen doprinos, ili su se supružnici prilikom razvoda dogovorili: ćutanje za novac?

Poklon Matematičkoj gimnaziji DOKUMENTARNA izložba o Milevi Marić gostovala je i u Skupštini Srbije. Tada je predstavnicima Matematičke gimnazije, koji su organizovali ovaj događaj, uručena Milevina bista, rad akademskog vajara Ljubiše Mančića, deset primeraka knjige "Heroina života Mileva Marić Ajnštajn", kao i kopije pisama koje su Mileva i Albert međusobno razmenjivali.

Slična pitanja postavljaju se i na portalu Univerziteta u Hajdelbergu. U tekstu pod naslovom: "Mileva Marić: (gotovo) zaboravljena Ajnštajn" piše da je bila "jedna od prvih žena koje su upisale studije matematike i fizike na nekoj visokoškolskoj ustanovi nemačkog govornog područja".

- U istoriji nauke Mileva Marić Ajnštajn zauzima značajno mesto, ne samo kao prva Ajnštajnova supruga, već i kao školovana fizičarka i matematičarka čiji život osvetljava strukturne prepreke sa kojima su se žene suočavale u nauci na prelazu iz 19. u 20. vek - objavio je poznati novinar Ronen Šnidman u "Tajms of Izrael". - Značaj Mileve Marić leži u njenom dokumentovanom intelektualnom partnerstvu sa Ajnštajnom tokom studentskih dana i ranih godina braka. Njihova prepiska svedoči o trajnim raspravama o fizici, uključujući i pozivanje na "naš rad". Izostanak njenog imena na objavljenim Ajnštajnovim radovima treba posmatrati u kontekstu tadašnjih društvenih ograničenja. U to vreme autorstvo žena bilo je sistemski potiskivano. Brak, majčinstvo, a kasnije i razvod, faktički su je udaljili iz akademskog života. U Izraelu se o Milevi malo govori, uprkos bliskim vezama Alberta Ajnštajna sa Hebrejskim univerzitetom i činjenici da mu je, posle smrti Haima Vajcmana, ponuđena funkcija predsednika Izraela.