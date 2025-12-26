Košarka

NOVE MUKE ZA LEJKERSE: Dončić se tek oporavio a sada ostali bez jednog od najbitnijih igrača

Filip Milošević

26. 12. 2025. u 12:22

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Ostin Rivs doživeo je povredu lista leve noge tokom utakmice sa Hjuston Roketsima.

Foto: Profimedia

Rivs je napustio dvoranu u toku meča.

„Ostin je očigledno nešto osetio. Odradili smo uobičajeni program namenjen pauzi između poluvremena“, rekao je trener Lejkersa Džej Džej Redik i dodao:

„Dok smo izlazili iz svlačionice, šef medicinskog tima, doktor Leroj Sims, rekao mi je Ostin ne može da nastavi meč“.

