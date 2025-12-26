NOVE MUKE ZA LEJKERSE: Dončić se tek oporavio a sada ostali bez jednog od najbitnijih igrača
Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Ostin Rivs doživeo je povredu lista leve noge tokom utakmice sa Hjuston Roketsima.
Rivs je napustio dvoranu u toku meča.
„Ostin je očigledno nešto osetio. Odradili smo uobičajeni program namenjen pauzi između poluvremena“, rekao je trener Lejkersa Džej Džej Redik i dodao:
„Dok smo izlazili iz svlačionice, šef medicinskog tima, doktor Leroj Sims, rekao mi je Ostin ne može da nastavi meč“.
JEDINI meč Premijer lige na Boksing dej ove sezone igra se na „Old Trafordu" gde Mančester junajted dočekuje Njukasl (21.00). Istorija je na strani "crvenih đavola", ali forma, kadrovski problemi i nedavni međusobni dueli sugerišu da nas čeka veoma neizsvestan okršaj.
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
