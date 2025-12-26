TSC VERUJE MILJANOVIĆU: Klub iz Bačke Topole ne menja trenera

Fudbalski klub TSC neće menjati trenera za nastavak sezone u Superligi Srbije.

FK TSC

Nemanja Miljanović zaslužio je poverenje čelnika kluba da ga ostave na klupi do kraja sezone.

Kako saznaje Mozzart Sport, dve strane su sve dogovorile, tako da TSC neće tražiti u pauzi novog trenera.

TSC je u poslednje dve godine dosta kuburio sa izborom trenera. Od odlaska Žarka Lazetića, za godinu i po dana, na klupi su se menjali Dean Klafurić, Jovan Damjanović, Slavko Matić, Darije Kalezić i sada je tu Nemanja Miljanović.

