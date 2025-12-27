Panorama

SUKOBI U PORODICI I NA POSLU Astro savet za subotu 27. decembar: Ovi znaci su na udaru izazovnog aspekta između Meseca i Marsa

Marina Jungić Milošević, astrolog

27. 12. 2025. u 07:00

DAN počinje sa konjunkcijom Meseca, Saturna i Neptuna u osetljivim Ribama, koji naglašava emocije i podložnost depresivnom raspoloženju.

Foto: Free Images Pixabay

 Zatim, Mesec, simbol emocija, raspoloženja, privatnog života, u osam ujutru ulazi u vatrenog, nestrpljivog Ovna i pravi kvadrat sa Marsom, planetom akcije, sukoba i povreda.

Sve to je još više naglašeno, jer je Mars u Jarcu, znaku svoje egzaltacije što ga čini jačim, a znakom u kome je Mesec upravlja Mars. Ovaj izazovan aspekt podstiče nervozu, sklonost impulsivnim reakcijama i rasprave i sukobe s članovima porodice koji u ekstremnim slučajevima mogu da prerastu i u nasilje.

Zato su strpljenje i hladna glava danas neophodni kako bi se ti sukobi izbegli ili barem ublažili.

Na udaru su kardinalni znaci - Ovnovi, Jarčevi, Vage i Rakovi.

