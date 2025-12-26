Fudbal

PROMENE NA KARABURMI: OFK Beograd ostao bez predsednika (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

26. 12. 2025. u 20:38

FUDBALSKI klub OFK Beograd ostao je bez predsednika. Stefan Babović napustio je "romantičare", a klub se oglasio zbog promene.

Foto: N. Paraušić

Klub se na društvenim mrežama obratio saopštenjem koje prenosimo u celosti, bez izmena: 

- Veliku zahvalnost izražavamo Stefanu Baboviću na svemu što je učinio za OFK Beograd. Zbog poslovnih obaveza, Stefan se povlači sa mesta predsednika kluba.

Tokom njegovog mandata ostvaren je izuzetan uspeh, kako sportski, tako i finansijski i organizacioni. Klub je u potpunosti konsolidovan, i na današnji dan nema dospelih dugovanja, OFK Beograd danas posluje stabilno. Stefan je preuzeo klub u trećoj ligi, sa dugom većim od tri miliona evra, a ostavlja ga kao stabilnog superligaša koji je prethodnu sezonu završio kao četvrtoplasirani klub u Srbiji.



Stefan Babović je jedan od najuspešnijih poslovnih rukovodilaca u Srbiji. Njegov rad i rezultati ostaće trajno upisani zlatnim slovima u istoriju OFK Beograda. Klub je pod njegovim vođstvom vraćen tamo gde mu je mesto.

Hvala na svemu, predsedniče.  Vrata OFK Beograda za tebe uvek ostaju otvorena - saopšteno je sa Karaburme.

