PROMENE NA KARABURMI: OFK Beograd ostao bez predsednika (FOTO)
FUDBALSKI klub OFK Beograd ostao je bez predsednika. Stefan Babović napustio je "romantičare", a klub se oglasio zbog promene.
Klub se na društvenim mrežama obratio saopštenjem koje prenosimo u celosti, bez izmena:
- Veliku zahvalnost izražavamo Stefanu Baboviću na svemu što je učinio za OFK Beograd. Zbog poslovnih obaveza, Stefan se povlači sa mesta predsednika kluba.
Tokom njegovog mandata ostvaren je izuzetan uspeh, kako sportski, tako i finansijski i organizacioni. Klub je u potpunosti konsolidovan, i na današnji dan nema dospelih dugovanja, OFK Beograd danas posluje stabilno. Stefan je preuzeo klub u trećoj ligi, sa dugom većim od tri miliona evra, a ostavlja ga kao stabilnog superligaša koji je prethodnu sezonu završio kao četvrtoplasirani klub u Srbiji.
Stefan Babović je jedan od najuspešnijih poslovnih rukovodilaca u Srbiji. Njegov rad i rezultati ostaće trajno upisani zlatnim slovima u istoriju OFK Beograda. Klub je pod njegovim vođstvom vraćen tamo gde mu je mesto.
Hvala na svemu, predsedniče. Vrata OFK Beograda za tebe uvek ostaju otvorena - saopšteno je sa Karaburme.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
TEŽAK UDARAC! Jedan od najboljih tenisera sveta propušta Australijan open
26. 12. 2025. u 22:38
SRBIN VODIO AL HILAL DO POBEDE: Sergej Milinković-Savić proradio protiv Al Halidža
26. 12. 2025. u 22:20
MEGA UBEDLjIVA U PODGORICI: Budućnost poklekla u ABA ligi
26. 12. 2025. u 21:50
BOKSING DEJ KLASIK NA OLD TRAFORDU: Junajted bez kapitena dočekuje "svrake" koja ga redovno pobeđuju prethodnih godina
JEDINI meč Premijer lige na Boksing dej ove sezone igra se na „Old Trafordu“ gde Mančester junajted dočekuje Njukasl (21.00). Istorija je na strani "crvenih đavola“, ali forma, kadrovski problemi i nedavni međusobni dueli sugerišu da nas čeka veoma neizsvestan okršaj.
26. 12. 2025. u 09:00
"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.
24. 12. 2025. u 19:50
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)