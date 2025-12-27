SEVERNA KOREJA OTKRIVA PRVU PODMORNICU SA NUKLEARNIM RAKETAMA: Koliko efikasno može da pogodi Sjedinjene Države?

SEVERNOKOREJSKI državni mediji su 24. decembra objavili prve slike dugo očekivane prve podmornice sa nuklearnim pogonom u zemlji, otkrivajući da je brod trenutno u izgradnji i da ima deplasman od 8.700 tona.

Ovo dolazi nakon izveštaja južnokorejskih vojnih izvora u oktobru 2024. da je Sever započeo izgradnju prve nuklearne podmornice, i izveštaja severnokorejskih vladinih izvora već nekoliko godina da je razvoj takvog broda planiran. Veličina broda ga čini znatno manjim od kineske podmornice sa balističkim raketama klase 094 od 11.000 tona, od američke podmornice klase Ohajo od 18.750 tona ili od najveće operativne podmornice na svetu, ruske klase Borej od 24.000 tona. Ipak je znatno veći od ranijih podmornica sa nuklearnim pogonom koje su razvile sve ove zemlje i veći je od indijskih brodova klase Arihant od 7.000 tona koji su trenutno u proizvodnji.



Slike prikazuju jedro integrisano sa podignutom strukturom „kornjačinih leđa“ koja sadrži cevi za lansiranje raketa, bočno postavljeni sonarni niz i šest torpednih cevi. Severna Koreja decenijama raspoređuje najbrojniju podmorničku flotu na svetu i tokom poslednje decenije je ostvarila revolucionarni napredak u raspoređivanju brodova sa novim mogućnostima. To je uključivalo raspoređivanje njene prve podmornice sa balističkim raketama oko 2017. godine, nakon čega je usledila njena prva podmornica sa krstarećim raketama 2023. godine, i bespilotni dron sa nuklearnim oružjem testiran od aprila 2023. godine. Prethodni rad na razvoju podmornica sa balističkim raketama dugo se smatrao namenjenim da otvori put ka raspoređivanju broda na nuklearni pogon sposobnog da obezbedi drugo naoružanje strateškom nuklearnom oružju Korejske narodne armije, dopunjujući razvoj jedne od najmoćnijih i najraznovrsnijih kopnenih nuklearnih snaga na svetu.

Podmornice na nuklearni pogon imaju znatno veću izdržljivost u poređenju sa brodovima na konvencionalni pogon i mogu ostati potopljene mesecima, što im omogućava da izvode napade na ciljeve bilo gde u svetu uz malo upozorenja. Ovo osigurava mogućnost drugog udara čak i ako zapadni protivnici Pjongjanga nekako mogu neutralisati njegove kopnene arsenale. Raspoređivanje balističkih raketa dugog dometa sa podmornica takođe omogućava lansiranje udara iz neočekivanih pravaca gde raketna odbrana nije jako izgrađena, kao što su udari na kopno Sjedinjenih Država preko njihove južne granice. Letne probe hipersoničnih kliznih vozila u Severnoj Koreji iz 2021. godine i njihova operacionalizacija na balističkoj raketi srednjeg dometa Hvasong-16B, pokrenuli su značajnu mogućnost da nove podmornice na nuklearni pogon ove zemlje rasporede rakete koje takođe integrišu takva vozila kako bi postigle duže i efikasnije profile leta i značajno poboljšale svoju sposobnost da zaobiđu protivničku vazdušnu odbranu.

Sposobnost lansiranja udara na kopno SAD dugo je bila veoma cenjena od strane Pjongjanga, jer su se Sjedinjene Države u više navrata približile pokretanju velikih napada na zemlju, uključujući i velike nuklearne udare. Predsednik Barak Obama je 2016. godine bio za napad, a navodno su ga odvratila samo upozorenja Pentagona, dok je njegov naslednik Donald Tramp 2017. godine izradio planove za masovne nuklearne napade za koje se očekivalo da će ubiti milione Korejaca. Neizazvani napadi su u oba slučaja uglavnom odvrateni severnokorejskim kapacitetima za odmazdu i nedostatkom obaveštajnih podataka Pentagona o lokacijama njegovog rukovodstva i zaliha oružja.

Ranije su administracije Harija Trumana, Dvajta Ajzenhauera i Ričarda Niksona veoma ozbiljno razmatrale nuklearne napade na istočnoazijsku zemlju, dok su administracije Lindona Džonsona i Bila Klintona bile veoma blizu pokretanja nenuklearnih napada. Severna Koreja još uvek nije završila čišćenje američke municije iz prethodne kampanje bombardovanja koju su predvodile SAD tokom Korejskog rata, u kojoj je poginuo najveći deo od 20-30 procenata njenog stanovništva koje je poginulo tokom sukoba. Sećanje na Korejski rat ostalo je ključni pokretač severnokorejske bezbednosne politike u suočavanju sa ozbiljnom pretnjom od strane Sjedinjenih Država. Percepcija neposredne pretnje i potrebe da zemlja dodatno ojača svoje nuklearno odvraćanje pojačana je ničim izazvanim napadima koje su predvodile SAD na Libiju i Irak, koji su predali svoje sisteme za odvraćanje raketa i oružje za masovno uništenje.

