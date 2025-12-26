BLOKADERI UNIŠTAVAJU SRBIJU, VUČIĆ JE GRADI: Predsednikova vizija je država napretka naspram politike rušenja i zastoja

JASNA je razlika između vizije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vizije blokadera! Dok predsednik Vučić ima za cilj da Srbija raste i razvija se, cilj blokadera je da je potpuno rasparčaju i unište.

Foto: Novosti

Razlika između načina na koji Srbiju vidi predsednik Aleksandar Vučić i vizije koju danas nude blokaderi nikada nije bila očiglednija. Sa jedne strane nalazi se koncept države koja se gradi, povezuje i razvija, koja otvara radna mesta i stvara preduslove za dugoročnu stabilnost. Sa druge, sve češće se ponavlja obrazac koji počiva na destrukciji — na rušenju, blokiranju i zaustavljanju svakog projekta koji može doneti konkretan napredak.

Dok su pojedini delovi Beograda bili zahvaćeni nasiljem, paljevinama i napadima na institucije, predsednik Srbije je istovremeno obilazio radove na izgradnji Novog savskog mosta kod Starog sajmišta. Upravo taj infrastrukturni projekat postao je simbol dublje podele: između onih koji vide Srbiju kao prostor razvoja i onih koji nastoje da svaki takav proces zaustave. Tom prilikom, Vučić je jasno ukazao na razliku između odgovorne državne politike i politike opstrukcija, ističući da se država vodi racionalnim i ozbiljnim pristupom, a da su rezultati tog pristupa vidljivi u mostovima, putevima, fabrikama i investicijama širom zemlje. Kako je naglasio, upravo su ovakvi projekti najčešće bili meta protesta i napada, jer predstavljaju simbol vizije Srbije koja ne pristaje na ucene, ne odriče se teritorije i ne povlači se pred pritiscima.

Nasuprot tome, podsetio je na period u kojem su se ključne odluke donosile uz prećutni pristanak tadašnjih političkih elita — što je, po njegovoj oceni, kasnije otvorilo prostor za otimanje Kosova i Metohije.

Predsednik je ukazao i na suštinu blokaderskog koncepta Srbije: zemlju bez investicija, bez radnih mesta, bez ekonomskog rasta i bez perspektive za mlade. Takva Srbija bila bi slaba, zavisna i iscrpljena. Kao jedan od najočiglednijih primera naveo je kampanju protiv velike investicije vredne oko 750 miliona evra, koja je trebalo da zapušteni prostor bivšeg Generalštaba pretvori u savremeni hotelski i poslovni kompleks. Umesto novih radnih mesta, prihoda i razvoja, pritisci i hajka doveli su do povlačenja investitora, a Srbija je ostala bez projekta koji je mogao da donese višestruke koristi čitavom društvu.

Prema toj oceni, time su blokaderi još jednom pokazali da njihov cilj nije zaštita javnog interesa, već zaustavljanje Srbije. Strategija koja se svodi na rušenje svega što donosi napredak služi tome da se zemlja predstavi kao nestabilna, neuspešna i nepoželjna za ulaganja.

Nasuprot tome, politika koju Vučić zastupa usmerena je na izgradnju, rad i stvaranje. Dok jedni blokiraju i pale, drugi grade — i upravo u toj razlici leži suština izbora pred kojima se Srbija danas nalazi.

