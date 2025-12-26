Fudbal

AFRIČKI KUP NACIJA: Mohamed Salah odveo Egipat u osminu finala

Filip Milošević

26. 12. 2025. u 18:49

Fudbaleri Egipta plasirali su se u osminu finala Afričkog kupa nacija, pošto su danas u Agadiru pobedili selekciju Južne Afrike rezultatom 1:0 u meču drugog kola grupe B.

FOTO: Tanjug/AP

Strelac jedinog gola na utakmici bio je Mohamed Salah iz penala u 45. minutu. Prethodno je fudbaler Južne Afrike Kuliso Mudau rukom udario Salaha u svom šesnaestercu.

Egipat je od 45+2. minuta igrao sa 10 igrača nakon što je Mohamed Hani dobio drugi žuti karton.

Fudbaleri Angole i Zimbabvea odigrali su ranije danas u Marakešu nerešeno 1:1 u meču drugog kola grupe B.

Angola je vodila od 24. minuta golom Želsona Dale, a Nolidž Musona je u 45+6. pogodio za remi.

Fudbaler Crvene zvezede Felisio Milson igrao je za Angolu od 80. minuta.

Egipat je vodeći na tabeli grupe B sa šest bodova i izborio je plasman u osminu finala.

Južna Afrika je drugoplasirana sa tri boda, dok Angola i Zimbabve imaju po bod.

U poslednjem kolu grupe B igraće Egipat i Angola, odnosno Južna Afrika i Zimbabve.

