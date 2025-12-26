AFRIČKI KUP NACIJA: Mohamed Salah odveo Egipat u osminu finala
Fudbaleri Egipta plasirali su se u osminu finala Afričkog kupa nacija, pošto su danas u Agadiru pobedili selekciju Južne Afrike rezultatom 1:0 u meču drugog kola grupe B.
Strelac jedinog gola na utakmici bio je Mohamed Salah iz penala u 45. minutu. Prethodno je fudbaler Južne Afrike Kuliso Mudau rukom udario Salaha u svom šesnaestercu.
Fudbaleri Angole i Zimbabvea odigrali su ranije danas u Marakešu nerešeno 1:1 u meču drugog kola grupe B.
Angola je vodila od 24. minuta golom Želsona Dale, a Nolidž Musona je u 45+6. pogodio za remi.
Fudbaler Crvene zvezede Felisio Milson igrao je za Angolu od 80. minuta.
Egipat je vodeći na tabeli grupe B sa šest bodova i izborio je plasman u osminu finala.
Južna Afrika je drugoplasirana sa tri boda, dok Angola i Zimbabve imaju po bod.
U poslednjem kolu grupe B igraće Egipat i Angola, odnosno Južna Afrika i Zimbabve.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
NOVA BRUKA PARTIZANA: Ne pomaže ni novi trener, Makabi očitao lekciju crno-belima
26. 12. 2025. u 19:42 >> 19:46
ONI ĆE DELITI PRAVDU: Poznato ko sudi meč Partizan - Makabi u Evroligi
26. 12. 2025. u 14:15
ŠTA MOŽE DA PROMENI NOVI TRENER? Crno-beli su totalno demotivisani!
26. 12. 2025. u 07:30
BOKSING DEJ KLASIK NA OLD TRAFORDU: Junajted bez kapitena dočekuje "svrake" koja ga redovno pobeđuju prethodnih godina
JEDINI meč Premijer lige na Boksing dej ove sezone igra se na „Old Trafordu“ gde Mančester junajted dočekuje Njukasl (21.00). Istorija je na strani "crvenih đavola“, ali forma, kadrovski problemi i nedavni međusobni dueli sugerišu da nas čeka veoma neizsvestan okršaj.
26. 12. 2025. u 09:00
"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.
24. 12. 2025. u 19:50
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)