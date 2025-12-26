DOMAĆIN NE SME DA SE OPUSTI: Gosti u poslednje vreme igraju dobro protiv ekipa iz vrha tabele
MIDLSBRO će pokušati da iskoristi svoj evidentno bolji napadački potencijal protiv anašnjeg rivala Blekberna.
Midlsbro je drugi u Čempionšipu sa 42 boda, čak 17 više od danšnjeg rivala koji je ipak u poslednje vreme ostvario nekoliko zapaženih rezultata, poput pobede nad Milvolom i remija sa Ipsvičom, pa na riversajdu ne bi smelo da bude opuštanja.
Domaći tim je pobedio u četiri od poslednjih šest utakmica na Riversajdu i ulazi u ovaj meč nakon dva uzastopna uspeha kod kuće.
Gosti deluju ranjivo u odbrani. Blekburn nije uspeo da sačuva mrežu u sedam od poslednjih osam utakmica u Čempionšipu a primio je gol na svakom od poslednja tri gostovanja.
Opklada na oba tima koja postižu gol bila je dobitna u devet od poslednjih 11 utakmica Midlsbroa u Čempionšipu, a ove sezone imaju šest pobeda od 2:1.
Očekujemo nastavak pobedničke serije domaćina, ali verujemo da se Blekburn neće predati bez borbe.
NAŠ TIP: 1&GG (3,69)
Preporučujemo
NOVI "LEK" ZA GLAVOBOLjU: Kada ženu boli glava uvek dobro dođe "pet glava" (VIDEO)
27. 12. 2025. u 06:00
NE ODUSTAJU OD SVOG STILA IGRE: Parižani nastavljaju u svom ritmu
26. 12. 2025. u 14:14
"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.
24. 12. 2025. u 19:50
SRBIN NOVA SVETSKA FILMSKA ZVEZDA: Boban Marjanović u srednjovekovnom spektaklu - i svi ga se plaše (FOTO)
Boban Marjanović je kao košarkaš opčinio svet bravurama i u Evropi i u NBA ligi, a kao glumac možda najviše u "Džonu Viku", gde je "delio" filmsko platno sa Kijanuom Rivsom. Sada ima novu ulogu.
24. 12. 2025. u 17:13
RUSIJA JE ZGROŽENA: Ne može da veruje šta joj je Letonija uradila
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
24. 12. 2025. u 12:08
Komentari (0)