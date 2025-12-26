DOMAĆIN NE SME DA SE OPUSTI: Gosti u poslednje vreme igraju dobro protiv ekipa iz vrha tabele

MIDLSBRO će pokušati da iskoristi svoj evidentno bolji napadački potencijal protiv anašnjeg rivala Blekberna.

Midlsbro je drugi u Čempionšipu sa 42 boda, čak 17 više od danšnjeg rivala koji je ipak u poslednje vreme ostvario nekoliko zapaženih rezultata, poput pobede nad Milvolom i remija sa Ipsvičom, pa na riversajdu ne bi smelo da bude opuštanja.

Domaći tim je pobedio u četiri od poslednjih šest utakmica na Riversajdu i ulazi u ovaj meč nakon dva uzastopna uspeha kod kuće.

Gosti deluju ranjivo u odbrani. Blekburn nije uspeo da sačuva mrežu u sedam od poslednjih osam utakmica u Čempionšipu a primio je gol na svakom od poslednja tri gostovanja.

Opklada na oba tima koja postižu gol bila je dobitna u devet od poslednjih 11 utakmica Midlsbroa u Čempionšipu, a ove sezone imaju šest pobeda od 2:1.

Očekujemo nastavak pobedničke serije domaćina, ali verujemo da se Blekburn neće predati bez borbe.

NAŠ TIP: 1&GG (3,69)