OVAKO SE GRADI SRBIJA: U 2026. potpuno se menja saobraćajna mapa zemlje - evo gde će se sve raditi u narednoj godini

SRBIJA ulazi u najintenzivniji infrastrukturni ciklus u svojoj savremenoj istoriji. Auto-putevi, brze saobraćajnice, mostovi i tuneli grade se širom zemlje, a već sada je jasno da će 2026. godina biti jedna od ključnih za potpuno novu saobraćajnu mapu Srbije.

Do septembra 2026. biće završen Moravski koridor, prvi digitalni auto-put u Srbiji, dok se istovremeno radovi odvijaju na desetinama lokacija od Vojvodine do istočne Srbije.

Rekordni kilometri puteva

Podaci jasno pokazuju razmere infrastrukturne ekspanzije. Od 1945. do 2012. godine u Srbiji je izgrađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva. Od 2013. godine do danas izgrađeno je 623 kilometra, uključujući i deonice Moravskog koridora. Istovremeno, u izgradnji je još 394 kilometra, dok je u planu dodatnih 936 kilometara putne infrastrukture, što Srbiju pozicionira kao jedno od najaktivnijih gradilišta u regionu.

Moravski koridor – simbol nove ere

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je deonicu auto-puta E-761 na Moravskom koridoru, od petlje „Vrnjačka Banja” do petlje „Vrba”. Ova deonica predstavlja još jedan korak u izgradnji jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u zemlji, koji trajno menja izgled i funkcionalnost centralne Srbije.

– Neverovatno je kako ovo izgleda. Ogromna je promena i srećan sam zbog toga. Ovaj auto-put je čudasan, povezuje centralnu Srbiju, Niš i jugoistok na najbrži način i podići će kvalitet života ljudi. Ovo su velike i važne stvari. Ponosan sam na nas. Ovako se Srbija gradi – poručio je predsednik.

Moravski koridor biće dug 112,3 kilometra i prolaziće kroz Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Varvarin i Ćićevac, na području u kom živi više od pola miliona ljudi. Po završetku, Srbija će dobiti najmoderniji i prvi potpuno digitalni auto-put u svojoj istoriji.

Novi Savski most – novi simbol Beograda

Na Starom sajmištu predsednik Vučić obišao je radove na izgradnji novog Savskog mosta, u pratnji ministra finansija Siniše Malog i gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića. Prema najavama, most će biti završen za godinu do godinu i po dana, dok će njegove konture biti vidljive već za šest meseci. Planirano je da bude otvoren za saobraćaj najkasnije do kraja marta 2027. godine.

– Ovaj most biće prava lepotica. Stari most nećemo rušiti niti bacati, već ćemo ga premestiti – naglasio je predsednik.

Starom savskom mostu, koji je bio konstruktivno oštećen i truo iznutra, namenjena je nova funkcija – povezaće zemunsku obalu sa Lidom kao pešački most. Ugovorna cena novog mosta iznosi 94 miliona evra, a, kako je istakao ministar Mali, i uz dodatne troškove biće čak četiri puta jeftiniji od Mosta na Adi.

Najduži tunel u Srbiji

Jedan od najzahtevnijih projekata koji se realizuju je Fruškogorski koridor, odnosno brza saobraćajnica Novi Sad – Ruma, koja će povezati Vojvodinu sa zapadnom Srbijom. U njenom sastavu gradi se tunel Iriški venac, dug 3,5 kilometara, koji će biti najduži tunel u Srbiji. Cela trasa duga je 44,41 kilometar, a očekuje se da Fruškogorski koridor bude u potpunosti završen 2027. godine, čime će Vojvodina dobiti novu saobraćajnu osovinu od izuzetnog značaja.

Istok i sever u punom zamahu

Radovi se nastavljaju i na brzoj saobraćajnici od auto-puta preko Požarevca do Golupca, koja bi trebalo da bude završena u maju ili junu naredne godine, a zatim i produžena do Brze Palanke. U planu je i put od Negotina do Brze Palanke, sa ciljem da se od Beograda do Negotina stiže za manje od dva sata lagane vožnje. U Vojvodini se paralelno razvija projekat „Osmeh Vojvodine”, brza saobraćajnica duga oko 185 kilometara, koja će povezati Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran, Bečej, Novi Bečej i Srpsku Crnju. Saobraćajnica je projektovana za brzinu od 100 kilometara na sat i obuhvata desetine mostova, nadvožnjaka, petlji i kružnih tokova. Prva deonica, od Bačkog Brega do Kljajićeva, biće završena do kraja 2026. godine.

Dunavski koridor – brže do istoka

Prema najavama, tokom 2026. godine biće završeno preostalih 36 kilometara Dunavskog koridora, čija ukupna dužina iznosi 67,94 kilometra. Po okončanju radova, od Beograda do Golupca stizaće se za samo sat i 20 minuta. Ova saobraćajnica neće samo olakšati svakodnevni život građanima Požarevca, Velikog Gradišta i Golupca, već će otvoriti prostor za snažan razvoj turizma, poljoprivrede i industrije duž čitavog dunavskog pojasa.



