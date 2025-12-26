"JEDINI SAM PRENIKUO SVE VEZE SA EPSTINOM" Tramp poslao jasnu poruku: Uživajte u onome što možda bude vaš poslednji Božić

AMERIČKI predsednik Donald Tramp reagovao je na najnovija objavljena dokumenta vezana za slučaj Džefrija Epstina, tvrdeći da je on jedini koji je prekinuo veze sa osuđenim seksualnim prestupnikom nakon što je "to postalo moderno".

Tanjug

On je takođe izjavio da Demokrate i glavni mediji organizuju "politički lov na veštice".

Tramp je optužio određene osobe čija imena nije naveo da su imale društvene veze sa Epstinom, tvrdeći da su se oni odvojili tek kada su pokušali da prebace krivicu na predsednika SAD.

- Srećan Božić svima, uključujući i mnoge prljave tipove koji su voleli Džefrija Epstina, davali mu gomilu novca, išli na njegovo ostrvo, išli na njegove zabava i mislili da je on najbolji čovek na svetu, samo da bi ga "pustili kao psa" kada su stvari postale previše rizične - rekao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Dodao je da su te osobe potom "okrivile, naravno, predsednika Donalda J. Trampa, koji je zapravo bio jedini koji je prekinuo veze sa Epstinom, i to mnogo pre nego što je to postalo moderno“.

Ministarstvo pravde SAD nastavlja da objavljuje dokumenate u vezi sa slučajem Epstinom, postepeno kao što je bilo predviđeno zakonom koji je Tramp potpisao u novembru, što je izazvalo proteste da administracija krši zakon.

Ime Trampa se pojavilo u dokumentima, kao i imena demokrata poput bivšeg predsednika Bila Klintona.

Do sada nema jasnih dokaza o izvršenim krivičnim delima, a pojedina dokumenta su strogo cenzurisana.

- Uživajte u onome što možda bude vaš poslednji Božić - rekao je Tramp.

Tramp je nastavio tvrdnjama da će bilo kakva buduća otkrića u vezi sa Epstinom dovesti do optužbi na račun demokrata, dodajući da će to "sve objasniti kada se pojave imena tokom Revolucionarnog levog lova na veštice".

Takođe je izdvojio kongresmena Tomasa Masija, republikanaca iz Kentakija, nazivajući ga "nisko moralnim republikancem".

Predsednik je nastavio sa kritikom medija, naročito The New York Times, optužujući ih za lažne izveštaje o prošlost izborima i tvrdnje da je to primoralo novine na izvinjenje i gubitak pretplatnika, prenosi Anadolu.

Bez navođenja konkretnih nedavnih priča, Tramp je tvrdio da mediji ponavljaju isto ponašanje, upozoravajući da će "uglavnom nevini ljudi biti ozbiljno povređeni i da će im ugled biti narušen".

(Anadolu)

