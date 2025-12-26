TEŽAK UDARAC! Jedan od najboljih tenisera sveta propušta Australijan open
Britanski teniser Džek Drejper saopštio je večeras da zbog povrede ruke neće igrati na predstojećem Australijan openu.
Drejper je poslednji meč odigrao na US openu, a ovogodišnju sezonu je završio zbog povrede.
- Nažalost, moj tim i ja smo odlučili da ne idemo u Australiju ove godine. Bila je to zaista, zaista teška odluka. Međutim, ovu povredu imam već dugo. U završnoj sam fazi procesa oporavka. Ne deluje kao kao pametna odluka da se u ovom trenutku vratim na teren u mečevima na tri dobijena seta, napisao je Drejper na X nalogu.
Britanski teniser je u prvom delu 2025. godine osvojio masters u Indijan Velsu, a igrao je i u finalu Madrida.
Drejper se nalazi na 10. mestu na ATP listi, a u junu je ostvario najbolji rezultat kada je bio na četvrtoj poziciji.
Australijan open će održati od 18. januara do 1. februara 2026. godine.
