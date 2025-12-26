Tenis

TEŽAK UDARAC! Jedan od najboljih tenisera sveta propušta Australijan open

Александар Илић
Aleksandar Ilić

26. 12. 2025. u 22:38

Britanski teniser Džek Drejper saopštio je večeras da zbog povrede ruke neće igrati na predstojećem Australijan openu.

ТЕЖАК УДАРАЦ! Један од најбољих тенисера света пропушта Аустралијан опен

FOTO: Tanjug/AP

Drejper je poslednji meč odigrao na US openu, a ovogodišnju sezonu je završio zbog povrede.

- Nažalost, moj tim i ja smo odlučili da ne idemo u Australiju ove godine. Bila je to zaista, zaista teška odluka. Međutim, ovu povredu imam već dugo. U završnoj sam fazi procesa oporavka. Ne deluje kao kao pametna odluka da se u ovom trenutku vratim na teren u mečevima na tri dobijena seta, napisao je Drejper na X nalogu.

Britanski teniser je u prvom delu 2025. godine osvojio masters u Indijan Velsu, a igrao je i u finalu Madrida.

Drejper se nalazi na 10. mestu na ATP listi, a u junu je ostvario najbolji rezultat kada je bio na četvrtoj poziciji.

Australijan open će održati od 18. januara do 1. februara 2026. godine.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE! Vladimir Putin izdao naređenje
Ostali sportovi

0 7

"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.

24. 12. 2025. u 19:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ANA UZ NIKOLU: Odbojkaški savez Srbije na novogodišnjem kotktelu nagradu najperspektivnije igrače i trenere
Ostali sportovi

0 0

ANA UZ NIKOLU: Odbojkaški savez Srbije na novogodišnjem kotktelu nagradu najperspektivnije igrače i trenere

ANA Mihajlović, primačica Uba i Nikola Brborić, primač Vojvodine najperspetkivniji su igrači u Odbojkaškom savezu Srbije. Za najbolje trenere proglašeni su strateg odbojkaša Radničkog Aleksa Brđović i kormilar odbojkašica Železničara Ratko Pavličević. Oni su nagrade dobili na tradicionalnom Novogodišnjem koktelu trofejne organizacije.

26. 12. 2025. u 22:50

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima