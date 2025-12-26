TEŽAK UDARAC! Jedan od najboljih tenisera sveta propušta Australijan open

Britanski teniser Džek Drejper saopštio je večeras da zbog povrede ruke neće igrati na predstojećem Australijan openu.

FOTO: Tanjug/AP

Drejper je poslednji meč odigrao na US openu, a ovogodišnju sezonu je završio zbog povrede.

- Nažalost, moj tim i ja smo odlučili da ne idemo u Australiju ove godine. Bila je to zaista, zaista teška odluka. Međutim, ovu povredu imam već dugo. U završnoj sam fazi procesa oporavka. Ne deluje kao kao pametna odluka da se u ovom trenutku vratim na teren u mečevima na tri dobijena seta, napisao je Drejper na X nalogu.

Britanski teniser je u prvom delu 2025. godine osvojio masters u Indijan Velsu, a igrao je i u finalu Madrida.

Drejper se nalazi na 10. mestu na ATP listi, a u junu je ostvario najbolji rezultat kada je bio na četvrtoj poziciji.

Australijan open će održati od 18. januara do 1. februara 2026. godine.

