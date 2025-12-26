Fudbal

SRBIN VODIO AL HILAL DO POBEDE: Sergej Milinković-Savić proradio protiv Al Halidža

26. 12. 2025. u 22:20

Fudbaleri Al Hilala pobedili su večeras na svom terenu Al Halidž rezultatom 3:2 u meču 11. kola saudijskog prvenstva.

Domaći tim je poveo u 18. minutu golom Mohameda Kana, a srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić je u 39. minutu duplirao prednost Al Hilala. Malkom je u 57. minutu pogodio za 3:0. 

Džošua King je u 79. minutu smanjio na 3:1, a konačan rezultat postavio je Jorgos Masuras pet minuta kasnije.

Milinković-Savić je ove sezone zabeležio četiri gola i dve asistencije na 15 mečeva u svim takmičenjima.

Al Hilal se nalazi na drugom mestu na tabeli saudijskog prvenstva sa 26 bodova, dok je Al Halidž na osmoj poziciji sa 14.

