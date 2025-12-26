"SKRAĆIVANJE LIGE JE NEMINOVNOST!" Predsednik FK Vojvodina Dragoljub Zbiljić o Superligi Srbije
Predsednik FK Vojvodina, Dragoljub Zbiljić, govorio je da je nužno potrebno da se smanji broj klubova u Superligi Srbije.
Zbiljić kaže da je skraćivanje lige preko potrebno kako bi se podigao kvalitet takmičenja.
"Skraćivanje Superlige na 12 klubova je neminovnost. Ova sezona je najbolji dokaz. Imamo neizvesnost, kvalitetnije utakmice i veći pritisak na svakoga. Naredni korak su puni stadioni i već veći interes publike i sponzora. Cilj je da Superliga postane ozbiljno takmičenje u kojem nema lakih utakmica", izjavio je predsjednik Vojvodine.
Potom je povukao paralelu sa Hrvatskom i najjačom ligom u komšiluku.
"Pogledajte Hrvatsku, konkurencija je dovela do rasta svih klubova. To je put kojim i mi moramo ići", poručio je predsednik Vojvodine.
Srpska Superliga će, podsetimo, ove godine doživeti istorijsku promjenu. Iz lige koja trenutno broji 16 klubova na kraju sezone ispašće šest klubova, gotovo trećina lige. Toliko će najverovatnije ispasti i iz druge lige. Klub koji završi sezonu na 11. mestu igraće dodatne kvalifikacije za opstanak. Nakon toga će od sezone 2026/27. u prvoj ligi Srbije biti 12 klubova.
Takođe, u sezoni 2026/27 uvodi se novi sistem takmičenja koji donosi baraž za plasman u Ligu konferencija. Prvak Srbije igraće kvalifikacije za Ligu šampiona, drugoplasirani za Ligu Evrope, dok će trećeplasirani klub ići u kvalifikacije za Ligu konferencija.
