ZA neuspeh kod Guljajpolja u Zaporoškoj oblasti u Ukrajini su optužili 102. brigadu teritorijalne odbrane a ne 225. jurišni puk koji je ranije napustio položaje, rekli su za Sputnjik u ruskim bezbednosnim strukturama.

Foto printskrin telegram RVvoenkor

-Zbog događaja kod Guljajpolja na društvenim mrežama se traži da se rasformira 102. brigada teritorijalne odbrane. Radikalni nacisti optužuju upravo tu jedinicu za gubitak Guljajpolja, rekao je sagovornik agencije.

Podsetimo, ruske snage su zarobile Štab ukrajinskih oružanih snaga u Guljajpolju. On je napušten bez borbe zbog panike među vojnicima i komandantima, iako je grupa od tri vojnika ruskih oružanih snaga ušla u grad, prema rečima komandanta 1. jurišnog puka.

Komandant 1. jurišnog puka ukrajinskih oružanih snaga, Filatov, izjavio je da ima dovoljno ukrajinskih vojnika da odbiju napad, i da oprema i nosači podataka u komandnom mestu nisu uništeni.

Na Zaporoškoj frontu, borci grupe snaga „Vostok“ snimili su video iz štaba 106 (102). brigade trupa Oružanih snaga Ukrajine u Guljajpolju, koji se nalazi na adresi Soborna ulica 52.

▪️Ukrajinci su pobegli tako brzo da su u štabu ostavili svu klasifikovanu opremu, mape, komunikacione sisteme, medije za skladištenje podataka, računare, pa čak i otključane telefone.

-Po prvi put u poslednjih nekoliko godina, ruske oružane snage su zauzele komandni punkt našeg bataljona u Guljajpolju. Sva oprema koja nije uništena ostaje tamo, uključujući komunikacionu opremu i skladištene informacije, takođe priznaju ukrajinski mediji.

(sputnikportal.rs/RVvoenkor)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć