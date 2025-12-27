Svet

BES U KIJEVU 3 ruska vojnika upala u štab VSU: Ukrajinci traže da se rasformira brigada zbog neuspeha kod Guljajpolja (MAPA/VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 12. 2025. u 06:35

ZA neuspeh kod Guljajpolja u Zaporoškoj oblasti u Ukrajini su optužili 102. brigadu teritorijalne odbrane a ne 225. jurišni puk koji je ranije napustio položaje, rekli su za Sputnjik u ruskim bezbednosnim strukturama.

БЕС У КИЈЕВУ 3 руска војника упала у штаб ВСУ: Украјинци траже да се расформира бригада због неуспеха код Гуљајпоља (МАПА/ВИДЕО)

Foto printskrin telegram RVvoenkor

-Zbog događaja kod Guljajpolja na društvenim mrežama se traži da se rasformira 102. brigada teritorijalne odbrane. Radikalni nacisti optužuju upravo tu jedinicu za gubitak Guljajpolja, rekao je sagovornik agencije.

Podsetimo, ruske snage su zarobile Štab ukrajinskih oružanih snaga u Guljajpolju. On je napušten bez borbe zbog panike među vojnicima i komandantima, iako je grupa od tri vojnika ruskih oružanih snaga ušla u grad, prema rečima komandanta 1. jurišnog puka.

Komandant 1. jurišnog puka ukrajinskih oružanih snaga, Filatov, izjavio je da ima dovoljno ukrajinskih vojnika da odbiju napad, i da oprema i nosači podataka u komandnom mestu nisu uništeni.

Na Zaporoškoj frontu, borci grupe snaga „Vostok“ snimili su video iz štaba 106 (102). brigade trupa Oružanih snaga Ukrajine u Guljajpolju, koji se nalazi na adresi Soborna ulica 52.

▪️Ukrajinci su pobegli tako brzo da su u štabu ostavili svu klasifikovanu opremu, mape, komunikacione sisteme, medije za skladištenje podataka, računare, pa čak i otključane telefone.

-Po prvi put u poslednjih nekoliko godina, ruske oružane snage su zauzele komandni punkt našeg bataljona u Guljajpolju. Sva oprema koja nije uništena ostaje tamo, uključujući komunikacionu opremu i skladištene informacije, takođe priznaju ukrajinski mediji.

(sputnikportal.rs/RVvoenkor)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju
Svet

0 0

NJUJORK ĆE ZAHTEVATI OD DRUŠTVENIH MREŽA: Moraće da prikazuju upozorenja o mentalnom zdravlju

GUVERNERKA Njujorka Keti Hokul najavila je danas novi zakon koji će obavezati društvene mreže koje koriste funkcije poput neprekidnog skrolovanja, auto-pleja i algoritamskih fidova da prikazuju upozorenja o potencijalnoj šteti po mentalno zdravlje mladih korisnika, a taj potez deo je napora da se zaštite deca od prekomernog korišćenja društvenih mreža i njihovih negativnih uticaja.

26. 12. 2025. u 23:00

Politika
Tenis
Fudbal
STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain

STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain