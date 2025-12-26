Preduzetnik

ČADEŽ: Nova etapa privredne saradnje sa Kinom u 2026. godini (FOTO)

Новости онлајн

26. 12. 2025. u 16:41

PRIVREDNA komora Srbije će naredne godine organizovati učešće srpskih kompanija na najmanje četiri međunarodna sajma u Kini i predvoditi najmanje deset poslovnih delegacija u tu najmnogoljudniju zemlju na svetu, dok će PKS u Srbiji dva puta godišnje okupljati srpske i kineske privrednike radi povezivanja i realizacije zajedničkih projekata, najavio je danas Marko Čadež, predsednik PKS.

ЧАДЕЖ: Нова етапа привредне сарадње са Кином у 2026. години (ФОТО)

Foto: Boban Ristić

Čadež je na svečanom koktelu u Srpskom poslovnom klubu „Privrednik“, koji je PKS organizovala za predstavnike srpske i kineske poslovne zajednice, rekao da Srbija ima veliku priliku da unapredi i razvije saradnju sa Kinom, imajući u vidu da Kineski savet za unapređenje međunarodne trgovine CCPIT zajedno sa Komorom kineskih kompanija u Srbiji, započinje zvanično otvaranje predstavništva u Beogradu.

„Očekujemo da ono bude zvanično otvoreno 2026. godine. Ono što je važno jeste da oni ne dolaze na ‘nultu tačku’, jer u Srbiji već posluju kineske kompanije koje su se organizovale u udruženje kineskih kompanija, odnosno Komoru kineskih kompanija koje već rade ovde“, rekao je Čadež.

Na skupu, na kojem je učestvovalo više od 30 najvećih srpskih i 24 kineske kompanije, Čadež je istakao da će udvostručiti broj poseta Kini s ciljem povezivanja domaćih kompanija sa velikim kineskim partnerima, kako bi se započeli novi projekti u 2026. godini i kako bi sledeća godina bila „godina kinesko-srpske saradnje“.

Foto: Boban Ristić

 

Jagoda Lazarević, ministarka spoljne i unutrašnje trgovine istakla je da Srbija i Kina imaju veliki potencijal za dalji rast bilateralne trgovine i investicija. Ona je naglasila da će naredni period biti posvećen jačanju poslovnih veza i diversifikaciji srpskog izvoza ka kineskom tržištu istakavši da će Ekspo 2027 biti odlična prilika za predstavljanje Kine u našoj zemlji.

Ambasador Kine u Srbiji Li Ming naglasio je da dve zemlje imaju ogroman potencijal za dalji razvoj bilateralne trgovine i investicija, naglasivši važnost realizacije novih projekata, proširenja tržišta za srpske proizvode i nastavka uspešne saradnje u 2026. godini, uz fokus na inovacije, održivi razvoj i premijum kvalitet proizvoda. On je istakao da je potrebno dalje raditi na razvoju potencijala koji omogućava zajednički Sporazum o slobodnoj trgovini.

Jang Dong, predsednik Komore kineskih kompanija u Srbiji i generalni direktor China Communication Construction Company, podsetio je da ta organizacija okuplja u našoj zemlji 58 kompanija koje imaju više od 25.000 zaposlenih u različitim oblastima, od infrastrukture do finansija, te naglasio značaj intenziviranja saradnje srpskih i kineskih kompanija u 2026. godini.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain

STRANIM DELEGACIJAMA PO CRTU BELOG Milan Knežević otkrio tri osnovna proizvoda Crne Gore: Nafta, cigarete, kokain