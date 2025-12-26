Politika

MIHAILO VUČEVIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU: Omladina SNS je na pravoj strani istorije! (VIDEO)

P. Đurđević

26. 12. 2025. u 22:35

POTPPREDSEDNIK Gradskog odbora SNS u Novom sadu Mihailo Vučević oglasio se na svom Instagram profilu.

МИХАИЛО ВУЧЕВИЋ ПОСЛАО СНАЖНУ ПОРУКУ: Омладина СНС је на правој страни историје! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instagram/mihailovucevic_

Poručio je:

- Omladina SNS je od početka obojene revolucije bila na pravoj strani istorije, a narod je to prepoznao.

Na sledećim izborima će im narod to i objasniti, poručio je Vučević.

(Dnevnik)

