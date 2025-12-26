MIHAILO VUČEVIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU: Omladina SNS je na pravoj strani istorije! (VIDEO)
POTPPREDSEDNIK Gradskog odbora SNS u Novom sadu Mihailo Vučević oglasio se na svom Instagram profilu.
Poručio je:
- Omladina SNS je od početka obojene revolucije bila na pravoj strani istorije, a narod je to prepoznao.
Na sledećim izborima će im narod to i objasniti, poručio je Vučević.
(Dnevnik)
