PRITISAK I PRIVILEGIJA! Arina Sabalenka o prvom mestu na VTA lisi
Beloruska teniserka Arina Sabalenka rekla je da to što je prva na WTA listi, znači da nešto radi kako treba i da dobro podnosi veliki pritisak savremenog sporta.
Posle osvajanja Ju Es opena 2023. godine, Sabalenka je prvi put u karijeri postala prva teniserka sveta, a na toj poziciji bila je osam nedelja pre nego što je prvo mesto preuzela Poljakinja Iga Švjontek.
Švjontek je veći deo prošle godine provela na čelu liste, ali je prošlog oktobra Sabalenka vratila vodeću poziciju gde je provela čitavu 2025. godinu.
- Naravno da postoji pritisak, ali je i privilegija. To što ste prvi na svetu znači da radite nešto kako treba. Naučila sam da prihvatim taj pritisak umesto da ga se plašim. Verujem u svoju pripremu, svoj tim i svoju igru i to mi pomaže da ostanem fokusirana kada su očekivanja visoka", rekla je Sabalenka za Galf njuz.
Sabalenka je ušla u 70. nedelju na prvom mestu WTA liste.
Preporučujemo
TEŽAK UDARAC! Jedan od najboljih tenisera sveta propušta Australijan open
26. 12. 2025. u 22:38
SRBIN VODIO AL HILAL DO POBEDE: Sergej Milinković-Savić proradio protiv Al Halidža
26. 12. 2025. u 22:20
MEGA UBEDLjIVA U PODGORICI: Budućnost poklekla u ABA ligi
26. 12. 2025. u 21:50
BOKSING DEJ KLASIK NA OLD TRAFORDU: Junajted bez kapitena dočekuje "svrake" koja ga redovno pobeđuju prethodnih godina
JEDINI meč Premijer lige na Boksing dej ove sezone igra se na „Old Trafordu“ gde Mančester junajted dočekuje Njukasl (21.00). Istorija je na strani "crvenih đavola“, ali forma, kadrovski problemi i nedavni međusobni dueli sugerišu da nas čeka veoma neizsvestan okršaj.
26. 12. 2025. u 09:00
"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.
24. 12. 2025. u 19:50
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)