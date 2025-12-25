KAKVA POZA! Ana Ivanović se slikala u izazovnom izdanju (FOTO)

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović (38) poslednjih dana objavljivala je prilično smele fotografije na društvenim mrežama, a ovog četvrtka uveče iznenadila je pratioce novim atraktivnim kolažom.

Foto: Profimedia

Lepa Srpkinja je prethodnog dana uputila čestitke povodom Božića po gregorijanskom kanalu, objavivši nekoliko fotografija na kojima je pozirala u sofisticiranoj crnoj haljini.

Ovoga puta odlučila se za drugačiju kombinaciju - belu vunenu rolku i izuzetno kratku belu suknju, koja je dodatno istakla njen izgled.

Ivanovićeva je pozirala sedeći na podu pored kamina, a u centru pažnje našle su se njene vitke i utrenirane noge, na kojima su jasno bili vidljivi mišići.

Pažnji javnosti nije promakao ni luksuzni zlatni sat sa tirkiznim brojčanikom, koji je ujedno bio i jedini upečatljiv komad nakita na ovim fotografijama.

