BITKOIN PORASTAO ZA 1.32%: Tržište u plusu uprkos lošem sentimentu

VREDNOST bitkoina je danas u 15.00 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 1,32 odsto na 75.536,25 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 28,8 milijardi evra, što predstavlja nisku vrednost.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 20 u kategoriji "ekstremni strah", a atmosfera na tržištu je nadalje loša, pošto su ulagači oprezni i izbegavaju rizik.

Vrednost itirijuma (ETH) porasla je za 1,75 odsto na 2.532,35 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,57 odsto na 715,77 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 2,13 odsto na 106,07 evra, a avalanš (AVAX) za 1,71 odsto na 10,59 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,3 evra, što je za 3,37 odsto više nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute AT, DCR i HMSTR.

