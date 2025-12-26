A POSLE TOTALNOG SUNOVRATA! Stefanos Cicipas povukao radikalan potez
POSLEDNjI trzaj Stefanosa Cicipasa!
Nekada treći teniser sveta Stefanos Cicipas je odlučio da promeni proizvođača reketa.
Grk će ubuduće umesto Vilsona koristiti Babolat "Pure Aero 98" model, sa kojim je ove godine osvojio jedinu titulu u Dubaiju.
Cicipas je godinama igrao sa Vilsonovim reketom, da bi u Dubaiju odlučio da koristi Babolat, ali sa potpuno crnim okvirom.
Nekada treći teniser sveta je imao razočaravajuću sezonu u kojoj je doživeo veliki pad na ATP listi i nada se da će promenom reketa uspeti da se vrati u svetski vrh.
Cicipas se trenutno nalazi u Dubaiju gde se sprema za nastup na Australijan openu, gde je 2023. godine igrao finale.
