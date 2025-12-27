DOMAĆI HUMUS OD LEBLEBIJA: Jednostavan za pripremu, a za svačiji ukus

DOK su blokaderi palili, rušili i uništavali Srbiju i radili sve kako bi narod živeo gore, predsednik Srbije Aleksandar Vučić doneo je mere koje su poboljšale životni standard građana i naroda naše zemlje. Vučić je pokazao brigu o najstarijima, ali i o mladima, a o čemu svedoči činjenica da su penzije nikada veće u istoriji i da se izborio da mladi dobiju krov nad glavom.