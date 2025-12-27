Pošalji recept

DOMAĆI HUMUS OD LEBLEBIJA: Jednostavan za pripremu, a za svačiji ukus

Milena Tomasevic

27. 12. 2025. u 07:00

TRAŽITE jednostavan, brz i zdrav recept koji će osvojiti sve ukuse? Humus je savršeno rešenje – kremast, mirisan i pun proteina. Spreman je za manje od 10 minuta, a možete ga služiti kao predjelo, užinu ili uz glavna jela.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 konzerva leblebija
  • malo vode iz konzerve leblebija (da bi se lakše izblendalo)
  • 1 kašika tahini paste (susamov puter)
  • maslinovo ulje
  • sok 1 limuna
  • so po ukusu
  • aleva paprika, beli luk u prahu 
  • peršun po želji

Priprema:

U blender (najbolje nutribulet) stavite leblebije, tahini, maslinovo ulje, limunov sok i začine. Izblendajte do glatke teksture.

Poslužite uz malo maslinovog ulja, aleve paprike i nekoliko leblebija na vrhu.

Uživajte! 

