DOMAĆI HUMUS OD LEBLEBIJA: Jednostavan za pripremu, a za svačiji ukus
TRAŽITE jednostavan, brz i zdrav recept koji će osvojiti sve ukuse? Humus je savršeno rešenje – kremast, mirisan i pun proteina. Spreman je za manje od 10 minuta, a možete ga služiti kao predjelo, užinu ili uz glavna jela.
Sastojci:
- 1 konzerva leblebija
- malo vode iz konzerve leblebija (da bi se lakše izblendalo)
- 1 kašika tahini paste (susamov puter)
- maslinovo ulje
- sok 1 limuna
- so po ukusu
- aleva paprika, beli luk u prahu
- peršun po želji
Priprema:
U blender (najbolje nutribulet) stavite leblebije, tahini, maslinovo ulje, limunov sok i začine. Izblendajte do glatke teksture.
Poslužite uz malo maslinovog ulja, aleve paprike i nekoliko leblebija na vrhu.
Uživajte!
