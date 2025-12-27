BLOKADERI UNIŠTAVALI SRBIJU, VUČIĆ BRINUO I O MLADIMA: Predsednik doneo meru koju nema nijedna zemlja u Evropi

DOK su blokaderi palili, rušili i uništavali Srbiju i radili sve kako bi narod živeo gore, predsednik Srbije Aleksandar Vučić doneo je mere koje su poboljšale životni standard građana i naroda naše zemlje. Vučić je pokazao brigu o najstarijima, ali i o mladima, a o čemu svedoči činjenica da su penzije nikada veće u istoriji i da se izborio da mladi dobiju krov nad glavom.

Foto: Printskrin

Naime, na inicijativu Vučića doneta je mera kojom se omogućava mladima da kupe stan bez učešća uz niz pogodnosti. Država je, dakle, na čelu sa Vučićem mlade ohrabrila da uzmu subvencionisane državne kredite i tako reše svoje stambeno pitanje. Ovakav program nema nijedna druga zemlja u Evropi, a on pokazuje snagu finansija Srbije, ali i brigu o mladima.

Mladi su uz veliku pomoć države dobili stambene kredite za nekretninu u vrednosti od 100.000 evra, uz minimalno učešće od 1 odsto, a na period do 40 godina, a najviše do 70 godina života, uz mogućnost prevremene otplate.

Program se odnosi na državljane Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji, od navršenih 20 do navršenih 35 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, uz učešće od jedan odsto. Maksimalna vrednost kredita je 100.000 evra, ali ne postoji ograničenje kada je reč o ceni nepokretnosti, niti u ceni kvadrata po gradovima.

Krediti nude grejs period od godinu dana. U prvoj godini otplate fiksna kamatna stopa iznosi 3,5 odsto, subvencija države dva odsto, kamatna stopa za korisnika iznosi 1,5 odsto. Od druge do šeste godine fiksna kamatna stopa je 3,5 odsto, subvencija države dva odsto, a kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto. Nakon šeste godine kamatna stopa je varijabilna 3M/6M Euribor + 2 odsto.

Krediti se odobravaju sa periodom otplate do 40 godina, najviše do 70. godine života. Vrednost programa je 400 miliona evra, od čega pomoć države iznosi oko 130 miliona evra.

Ovakav potez predsednika Vučića važan je ne samo za mlade, već doprinosi i borbi svakog roditelja da mu dete ostane u zemlji, kao i o borbi za povratak iz inostranstva.