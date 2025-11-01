TRAMP PRELOMIO: Evo da li će SAD i Kanada konačno započeti trgovinske pregovore
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da je malo verovatno da će njegova administracija nastaviti trgovinske pregovore sa Kanadom, ali je napomenuo da ima dobar odnos sa kanadskim premijerom Markom Karnijem.
"Ne, ali imam veoma dobar odnos... Mnogo mi se sviđa, ali znate da je ono što su uradili pogrešno. Bio je veoma fin - izvinio se zbog onoga što su uradili sa reklamom", rekao je Tramp novinarima u petak u predsedničkom avionu kada su ga pitali o nastavku pregovora, prenosi Si-En-En (CNN).
Tramp je prošle nedelje objavio da prekida trgovinske pregovore sa Kanadom kao odgovor na oglas koji je objavila vlada kanadske provincije Ontario, a koji je sadržao audio snimak govora bivšeg američkog predsednika Ronalda Regana u kojem je kritikovao carine na stranu robu, tvrdeći da dovode do trgovinskih ratova i gubitka radnih mesta.
Vlada Ontarija je potom saopštila da povlači oglas.
"Znate, bilo je upravo suprotno. Ronald Regan je voleo tarife, a oni su pokušali da to predstave drugačije, a on (Karni) se jeste izvinio", dodao je Tramp.
Tramp je više puta nazvao "lažnom" reklamu koja je montirana koristeći isečke iz Reganovog govora iz 1987. godine, uoči sastanka o trgovini sa premijerom Japana.
Regan je uveo veće carine na neke japanske proizvode kao odmazdu za priliv jeftinih japanskih poluprovodnika u Ameriku, ali je naveo da je "nerado" postavljao trgovinske barijere Japanu i da veruje da visoke carine štete američkim radnicima i ekonomiji.
(Tanjug)
