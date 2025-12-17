"IZGUBIO SAM NEKOGA DANAS" Uplakani Vembanjama izašao pred novinare nakon meča (VIDEO)

Košarka

Aleksandar Ilić

17. 12. 2025. u 10:19

Sport je važan, ali postoji nešto mnogo važnije, porodica. Viktor Vembanjama je uprkos velikom gubitku igrao je meč, iako je pre istog dobio loše vesti.

Košarkaši Njujork Niksa pobedili su San Antonio Sparse rezultatom 124:113 i osvojili NBA kup. Viktor Vembanjama je bio u baš teškoj sitauciji, što se odrazilo na njegovu igru.

On je pred početak utakmice dobio tragične vesti, preminula mu je baka u Franuskoj i to ga je prilično potreslo.

- Izvinjavam se, danas sam nekoga izgubio - rekao je uplakani Vembanjama i u suzama napustio konferenciju za medije.

