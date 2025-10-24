BTC DA DOSTIGNE 250.000 DOLARA U NAREDNIH 76 DANA? Najbrži Layer-2 projekat Bitcoin Hyper obezbeđuje veliki uspeh

TOM Li, partner i šef istraživanja u kompaniji Fundstrat Global Advisors, ponovo je potvrdio svoju hrabru prognozu za Bitcoin (BTC), navodeći da je cilj od 250.000 dolara i dalje moguć pre kraja godine.

Foto Promo

U međuvremenu, raste uzbuđenje oko Bitcoin Hyper (HYPER) projekta - najbrže Layer-2 mreže izgrađene za Bitcoin - koja je upravo obezbedila još jedan veliki prekretnik, dostigavši ukupno 24 miliona dolara prikupljenih sredstava tokom pretprodaje.

Rani investitori očigledno povezuju dve stvari. Da bi Bitcoin dostigao cenu koju Li predviđa, biće mu potrebni novi izvori potražnje - a upravo to Bitcoin Hyper ima za cilj da pruži.

Uvođenjem velike upotrebe Bitcoina kao sredstva razmene, pored njegove uloge kao čuvara vrednosti, ovaj projekat može otvoriti potpuno novi sloj potencijala rasta za kripto tržište.

Ekosistem se gradi oko Solana Virtual Machine (SVM) - jedne od najbržih blockchain tehnologija u industriji. Rezultat bi mogao biti razvoj visokobrzinskih aplikacija oslonjenih na sigurnost Bitcoina, pri čemu BTC postaje centralna komponenta svake transakcije.

Pretprodaja Bitcoin Hyper-a i dalje privlači veliko interesovanje investitora koji žele rani pristup mreži, što potvrđuju i veliki „whale“ ulasci protekle nedelje. Trenutna cena po tokenu iznosi 0,013125 dolara, a ostalo je samo 8 sati do sledećeg povećanja cene.

Tom Li, Mark Njuton i Artur Hejs saglasni: Bitcoin na putu ka 250.000 dolara uz promenu makroekonomskih vetrova

Tokom cele godine, Tom Li je ostao jedan od najglasnijih Bitcoin optimista. U intervjuu od 24. septembra na Korea Blockchain Week u Seulu, izjavio je da očekuje da će Bitcoin trgovati između 200.000 i 250.000 dolara do kraja godine.

Svoj optimizam zasniva na promeni politike Federalnih rezervi (FED), koje su prešle sa agresivnog povećanja kamatnih stopa na blaži, „dovish“ pristup. Prema Lijevom mišljenju, ovaj zaokret predstavlja snažan vetar u leđa Bitcoinu, što se poklapa i sa analizama Marka Njutona, šefa tehničke strategije u Fundstratu, koji ukazuje na jačanje cikličnih obrazaca koji podržavaju rast cene do kraja godine.

U novijem intervjuu za Bankless u oktobru, Li je ponovio svoj cilj od 250.000 dolara, dodajući da bi i Ethereum (ETH) mogao da poraste na između 10.000 i 12.000 dolara. Na istom programu, Artur Hejs, suosnivač i bivši direktor BitMEX-a, složio se sa Lijem, napominjući da Bitcoinov rast „još nije gotov“, postavljajući svoj cilj za ETH na 10.000 dolara.

Iako se ovakav optimizam može činiti preteranim, posebno nakon što je BTC pao na 107.000 dolara u četvrtak posle kratkog oporavka od prošlonedeljne korekcije, istorijski podaci i dalje podržavaju mogućnost rasta. Oktobar i novembar tradicionalno su među najjačim mesecima za Bitcoin, a ako usledi još jedno sniženje kamatnih stopa, uslovi za oštar preokret ostaju prisutni.

Ipak, najveći pokretač dugoročne potražnje za Bitcoinom možda tek dolazi. Kako kapital sve više teče u inovacije umesto u spekulacije, jedan projekat deluje spremno da pokrene sledeću fazu korisničke potražnje za Bitcoinom - Bitcoin Hyper.

Zašto je originalni Bitcoin dizajn stavio sigurnost ispred skalabilnosti - i šta sledi dalje

Osnovni sloj Bitcoina je namerno dizajniran sa minimalnom programabilnošću, dajući prioritet sigurnosti i decentralizaciji u odnosu na funkcionalnost.

Satoši Nakamoto je Bitcoin izgradio kao zvaničan novac - pouzdan, decentralizovan i otporan na korupciju i kontrolu. Ta filozofija je stvorila priče o „digitalnom zlatu“ i decentralizovanom novcu, koje su pogurale Bitcoin ka vrednostima od više hiljada dolara - i koje i dalje podržavaju optimistične prognoze Lija i Hejsa.

Međutim, da bi Bitcoin zaista postao globalno sredstvo plaćanja, neophodna je skalabilnost. U praksi, mreža obrađuje samo oko 3-4 transakcije u sekundi, daleko ispod teoretskog maksimuma od sedam, što nije dovoljno za široku primenu u trgovini.

Takođe, pošto Bitcoin nije zamišljen kao programabilan, on ne može nativno da podrži kompleksne aplikacije ili DeFi ekosisteme. Postojali su pokušaji da se te mogućnosti prošire, ali nijedan nije postao standard.

Na primer, Stacks dodaje pametne ugovore na Bitcoin, ali nije optimizovan za brzinu - više funkcioniše kao bezbedan prateći lanac. RSK je doneo DeFi i EVM kompatibilnost, ali ostaje ograničen po pitanju skalabilnosti i decentralizacije.

Sada na scenu stupa Bitcoin Hyper - sledeća evolucija. Sa integracijom SVM-a, on donosi brzinu i programabilnost, omogućavajući Bitcoinu da funkcioniše ne samo kao čuvar vrednosti, već i kao sredstvo razmene za efikasne, brze i visokoprotočne aplikacije.

Šta radi Bitcoin Hyper?

Ekosistem Bitcoin Hyper-a omogućava developerima da kreiraju aplikacije koje koriste Solaninu brzinu i niske troškove transakcija, uz sigurnosnu osnovu Bitcoina.

Korisnici koji žele da koriste te aplikacije mogu zaključati svoj BTC na osnovnom lancu putem Bitcoin Hyper mosta, gde se kreira umotana verzija BTC-a (wrapped BTC).

Ovaj wrapped BTC je uvek otkupljiv - korisnici ga mogu „spaliti“ na Bitcoin Hyper mreži i vratiti originalni BTC na glavni lanac.

Unutar ekosistema, ova umotana verzija funkcioniše kao sredstvo razmene kroz aplikacije iz oblasti DeFi-ja, igara i realnih upotreba.

Praktično, Bitcoin Hyper pretvara BTC iz pasivne imovine u aktivno cirkulišuće sredstvo, koje zadržava svoju nepromenljivu osnovu, ali dobija novu ekonomsku brzinu.

Ova evolucija ne menja Bitcoinovu ulogu kao „digitalnog zlata“ - ona je dopunjuje, dajući mu sigurnost zlata i korisnost digitalnog novca.

HYPER pokreće ekosistem koji oživljava viziju „zdravog novca“ Bitcoina

Investitori su do sada uložili više od 24 miliona dolara tokom pretprodaje, kupujući token koji ima ključnu ulogu u ispunjavanju Bitcoinove vizije kao „zdravog novca“ - taj token je HYPER.

Svaka transakcija unutar Bitcoin Hyper ekosistema zahteva naknadu za gas, a upravo HYPER pokreće te plaćanja.

Pored toga, token će imati i upravljačke funkcije, omogućavajući vlasnicima da učestvuju u donošenju odluka o budućem razvoju mreže.

Korisnici već sada mogu stakovati HYPER i povećavati svoje zalihe pre zvaničnog lansiranja mreže, koristeći nativni staking protokol koji trenutno donosi 49% APY.

Da biste učestvovali u pretprodaji, možete kupiti HYPER direktno putem zvaničnog sajta Bitcoin Hyper-a koristeći SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ili čak kreditnu karticu.

Za najbolje iskustvo, projekat preporučuje Best Wallet, jedan od najboljih kripto i Bitcoin novčanika na tržištu.

HYPER je već naveden u sekciji Upcoming Tokens, što omogućava lako praćenje, kupovinu i preuzimanje tokena nakon lansiranja.

Ostanite povezani sa Bitcoin Hyper zajednicom na Telegramu i X (Twitter) platformi za najnovije vesti i ažuriranja.

