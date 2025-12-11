SAD JE SVE JASNO: Šabačka blokaderka osuđena zbog krađe u drogeriji DM u Aranđelovcu

NAJAKTIVNIJA šabačka blokaderka Jelena Ivetić (46), koja je široj javnosti postala poznata nakon otkaza u Šabačkom pozorištu, osuđena je na tri meseca zatvora uslovno na godinu dana, zbog krađe u drogeriji DM u Aranđelovcu.

Krađa se dogodila 4. novembra 2023. godine oko 14 časova u aranđelovačkom DM-u, odakle je Ivetićka ukrala NIVEA CELL.FILLER ELAST, n. krema 50 ml u vrednosti od 1.749,00 dinara, COSRX Hiyaluronic A. krema za lice u vrednosti od 3.499,00 dinara, ELLE mist/telo CHEEKZ BONBON 250 ml u vrednosti od 1.199,00 dinara, MF FACCEFINITY UNIVERZAL PRIMER u vrednosti od 1.649,00 dinara, FANOLA maska za sjaj kose 300 ml u vrednosti od 1.049,00 dinara, HED VITA RUKAVICA ZA SKIDANjE ŠMINKE u vrednosti od 499,00 dinara i Armani My Way intense edp 30 ml u vrednosti od 12.999,00 dinara.

Ivetićka je u Aranđelovcu bila kao organizator Šabačkog pozorišta koje je sa predstavom „Gospođa ministarka“ gostovalo na 16. pozorišnom festivalu „TeatAR u nama“ u tamošnjem Centru za kulturu. Očigledno da se nije vratila sa ansamblom jer su Šapčani predstavu igrali 3. novembra, već je ostala na festivalu sa nekoliko glumaca i tehničara.

U pravosnažnoj presudi, u koju je naš list imao uvid, navodi se da je Ivetićka krađu počinila tako što je ušla u unutrašnjost otvorenog objekta koristivši momenat nepažnje radnika, a ukradenu kozmetiku stavljala ispod kaputa koji je nosila presavijenog preko leve ruke. Stvari je potom potrpala u svoj ranac i udaljila se sa lica mesta ne plativši, čime je sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist od 22.643,00 dinara.

Kako piše u presudi, ukradenu kozmetiku i parfem oduzeli su joj pripadnici Policijske uprave u Šapcu dve nedelje kasnije – 20. novembra 2023. godine i vratili ih vlasniku. Ivetićka je u potpunosti priznala izvršenje krivičnog dela, a kao olakšavajuću okolnost sud je cenio činjenicu da ranije nije osuđivana i porodične prilike – da je udata i majka jednog deteta. Takođe, u presudi stoji da je delo priznala delo i izrazila kajanje.

Ivetićki je zbog svega ovoga izrečena uslovna osuda kao mera upozorenja, a kazna zatvora od tri meseca neće se izvršiti ukoliko u roku od godinu dana od pravosnažnosti presude ne ponovi delo. Oštećenu DM drogeriju sud je uputio na parnicu, a osuđenoj naložio da plati troškove krivičnog postupa u iznosu od 10.000,00 dinara.

U Šabačkom pozorištu koje je u krizi još od februara ove godine kada je Ivetićka dobila otkaz po osnovu tehnološkog viška, odavno se „šuška“ o aktivnostima bivše organizatorke. A posebno da joj je na meti bio i šabački LILI u centru grada, gde su je radnice, navodno, uhvatile sa torbom prepunom krema u vrednosti od preko 40.000 dinara. Slična priča stigla je i u vezi sa “posetama” drogeriji DM.

Jelena Ivetić rođena je Vranjanka, a u Šapcu se obrela sredinom dvehiljaditih kada se udala za novinara i voditelja Branimira Ivetića. Kako Šapčani pričaju, Ivetićka nije htela nigde da radi osim u Šabačkom pozorištu i pretila je suprugu da će ga ostaviti. Prepreka je bila njena stručna sprema, jer je veterinarska tehničarka, ali političkim vezama tada se u Šapcu završavalo sve. Dobila je posao PR menažera o kojem su školovani ljudi mogli samo da sanjaju.

- Znali smo za događaj u Aranđelovcu, ali nismo smeli da pričamo jer je to zabranila njena prijateljica Aneta Tomašević, koja je vodeća šabačka glumica. Niko nije želeo da joj se suprotstavi jer su i ona i njen suprug Ivan Tomašević ovde zaista autoritet. Čudno je da svojim vezama nisu uspeli da Ivetićku nekako izbave – kaže naš sagovornik koji ne želi da mu pominjemo ime, a na razgovor je pristao samo uz garanciju da nećemo otkriti izvor.

Kaže da je Ivetićka pokušavala da rukovodi glavama svih direktora. Svađala se sa glumcima i tehnikom, odlučivala o tome ko će se zapošljavati, ko gostovati. Od prethodne direktorke Minje Bogavac dobila je drugo radno mesto – programski organizator, koje više odgovara srednjoj stručnoj spremi. Dane je provodila sa prijateljima u kafiću ispred Pozorišta ne radeći ništa. Bila je samozvani pi-ar, ali svi šabački novinari znaju da nikada nikome nije poslala ni jednu kvalitetnu vest – tvrde naši sagovornici.

Ovu “idilu” srušila je Aleksandra Delić, koja je postavljenjem na čelo Šabačkog pozorišta morala da napravi rezove zbog umanjenja budžeta. Upoznata sa atmosferom u kolektivu, lako je zaključila ko ne doprinosi ustanovi. Napravljena je nova sistematizacija, a u februaru ove godine, uz otkaz ugovora o radu kao tehnološki višak, Jelena Ivetić dobila je skoro 600.000 dinara otpremnine. Potpisala je rešenje, uzela pare i otišla kući.

– Studentski protesti su uveliko trajali, a Jelena Ivetić je poželela da napravi sopstveni teatar. Okupila je deo glumaca i krenuli su da proganjaju direktorku. Pretili su drugim zaposlenima koji redovno dolaze na posao, ometali publiku dok ulazi u zgradu, održali nebrojeno štrajkova upozorenja, rasterali saradnike. Na pravi štrajk, međutim, šabački lokalni glumci nikada se nisu odlučili jer bi im ovo smanjilo platu – pričaju upućeni u Šapcu.

Sama Ivetićka kao da mnogo ne haje za svoju reputaciju, već učestalo drži moralne pridike, posebno na društvenim mrežama. U strastvenom govoru ispred Narodnog pozorišta u Beogradu, oktobra ove godine, tražila je da se ta ustanova hitno otvori, dok s druge strane čini sve da se Šabačko pozorište zamandali i direktorka razreši. Samo zato jer se drznula da sankcioniše nerad i pokuša da ovu ustanovu kulture postavi na zdrave temelje.

