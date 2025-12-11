ŽELJKO SAMARDŽIĆ ZA "NOVOSTI": Mnoge ljubavi rodile su se na mojim koncertima (FOTO)

RADUJEM se koncertima i druženju sa publikom u Sava centru, 14, 15. i 26 decembra, u dvorani sa dugom tradicijom. Pripreme su pri samom kraju i obećavam vrhunske muzičke večeri. Ovako za „Novosti“ govori Željko Samardžić uoči tri beogradska koncerta.

Foto: Bojan Petrović

Pevač planira da se početkom sledeće godine posveti studijskom radu, uz podršku dugogodišnjih saradnika i novih autora. Najvećim uspehom smatra trajanje kroz skoro četiri decenije, a inspiraciju pronalazi u porodici. Iako ga je odavno život odveo u Beograd, emocije su mu još duboko vezane za Mostar.

- Trudim se da svi oni koji dođu na koncert odu raspoloženi i zadovoljni. Ove godine sam bio mnogo zauzet gostujući na raznim destinacijama i osetio sam puls posebno mlađe generacije. Primetio sam da traže od mene da pevam neke pesme koje nisam imao na repertoaru ranije. Ovaj put će biti zastupljene sa željom da ih pevamo zajedno. Foto: Natalija Mrđen

*Po čemu će ovi koncerti razlikovati od svih prethodnih?

- Biće novi zvuk i nova energija, a ako se dogodi jedna nova ljubav i poznastvo ja ću biti srećan. Dešavalo mi se da me sretnu parovi sa decom i kažu mi kako su se upoznali na nekom od mojih koncerata. U tome je suština, jer gde god se rađaju nove ljubavi, tu se i rađa život.

*Kako danas izgleda proces traženja novih kompozicija?

- Kako za koga. Znam da ako Dragan Brajović Braja uradi neku odličnu pesmu, među prvima sam na njegovoj listi izvođača. Aleksandar Radulović Futa mi je poslao nekoliko melodija i rekao „biraj“, takođe, Aleksandar Perišić Romario je uradio nešto novo. Svi oni znaju da se nikada nisam bavio trgovinom i cenkanjem. Mene odlična pesma može da obraduje i svi oni to dobro znaju. Na obostrano zadovoljstvo, sarađivaću sa tekstopiscem Nadicom Mutavdžić, jer je izuzetno talentovana i posebna.

*Kada ste osetili da je prvi veliki uspeh na dohvat ruke?

- Najveći uspeh je trajati i na pragu moje osme decenije. Za sve vam treba iskustvo. Nije dovoljno samo znati pevati, ima tu još mnogo toga važnog. Ostvario sam sve svoje snove i sad se radujem pevajući nekim novim klincima, što bi rekao naš Đole Balašević. Foto: ATA Images

*Kad se prisetite svojih početaka, kakvi su bili snovi i ambicije u tom periodu?

- Lokalpatriota sam i zaljubljen sam u svoj rodni grad i pevao sam sa velikim entuzijazmom, kao i sa mnogo ljubavi mojim sugrađanima na vrlo lepim mestima u vreme moje mladosti. Da se rat nije dogodio, ne bih pomerio nigde iz Mostara. Nikada nisam imao ambicije da budem poznati pevač, ali baš kad mi je bilo najpotrebnije da preživim u tuđem gradu sa svojom porodicom, taj prelepi grad prepun ljubavi i gostoprimstva postao je i moj grad. U Beogradu su su rođeni moji Luka, Aleksa, Nina, Anđelija i Lenka, a njihova blizina mi život znači.

*Kako ste uspeli da usaglasite karijeru i porodicu?

- Moja supruga Maja je stub porodice i najzaslužnija za svaki naš porodični uspeh. Priroda je odradila da muškarac bude taj koji će se potruditi da obezbedi sredstva za život, a ja sam se u toj ulozi dobro pokazao. Uvek sam bio profesionalac pre svega, nikad nigde nisam zakasnio. Materijalisti nikada nismo bili, pa nas je možda Bog i pogledao baš zbog toga.

*Da li planirate odmor posle novogodišnjih i božićnih praznika?

- Omiljene destinacije su mi Mostar, Trebinje, Nikšić i Kotor. Kad god sam u prilici Maja i ja, obiđemo našu rodbinu i prijatelje. Ovog puta mi je rad u studiju prioritet.

