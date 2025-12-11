Politika

"ZAJEDNO SA MOJIM DRUGOM DALETOM": Vučić napravio predah i otišao na čaj sa gradonačelnikom Niša (FOTO)

В. Н.

11. 12. 2025. u 14:51

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić u pauzi otvaranja fabrika u Nišu, otišao je sa gradonačelnikom Niša Daletom Pavlovićem na čaj.

ЗАЈЕДНО СА МОЈИМ ДРУГОМ ДАЛЕТОМ: Вучић направио предах и отишао на чај са градоначелником Ниша (ФОТО)

Foto: Printskrin/buducnostsrbijeav

- U pauzi otvaranja fabrike Ariston, obilaska velike hale CTParka i otvaranja austrijske fabrike Palfinger u Nišu, zajedno sa mojim drugom Daletom, gradonačelnikom Niša, svratio sam do restorana Švajcarija na čaj. Samo minut kasnije shvatio sam da su pečenica i pita sa sirom najbolji "čajevi" koje smo probali. Srećan sam što u Nišu ima sve više lepih, moderno uređenih objekata, a gostoprimstvo u ovom gradu je oduvek bilo čudesno. 

P.S. A, jaknu ću da nosim naredna tri dana na svim sastancima, toliko sam se smrzao na otvaranju Aristona - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

