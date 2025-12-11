Ekonomija

KOJI SE OBRAZAC POPUNJAVA ZA LEGALIZACIJU: Detaljno uputstvo kako da podnesete prijavu

V.N.

11. 12. 2025. u 08:37

JUPČE do 15 časova u Srbiji je predato 77.714 zahteva za legalizaciju kroz program države Srbije pod nazivom "Svoj na svome", a koji je donesen na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

КОЈИ СЕ ОБРАЗАЦ ПОПУЊАВА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ: Детаљно упутство како да поднесете пријаву

Foto: Srna

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima počeo je 8. decembra da se primenjuje, a građani imaju rok do 5. februara da prijave nelegalne objekte.

Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave.

Građani će moći da podnesu prijavu u 547 pošta širom Srbije, kao i na još 150 lokacija koje će biti dostupne do kraja godine, a uz pomoć ovlašćenih službenika pošte koji će za njih popuniti i podneti elektronsku prijavu.

Obrazac

Reč je o obrascu koji služi za davanje pristanka zaposlenom u JP "Pošta Srbije" i JLS da, u ime podnosioca zahteva, unese njegove podatke o ličnosti u Digitalnu platformu za sprovođenje postupka evidentiranja nepokretnosti.

Obrazac se popunjava u dva primerka.

Plaćanje naknade

Od plaćanja naknade oslobođeni su primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece.

Zakon predviđa da objekti budu evidentirani, a potom i upisani u katastar nepokretnosti čime će građani moći slobodno da raspolažu svojom imovinom - kroz kupoprodaju, nasleđivanje, hipoteku, legalno priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturu.

Takođe, zakonom se predviđa i nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju, jer će po njegovom stupanju na snagu svi objekti koji se grade bez izdate građevinske dozvole odnosno bez rešenja o odobrenju za izvođenje radova, biti upisani kao vlasništvo države.

Inače, Direktor JP "Pošte Srbije" Zoran Anđelković u ponedeljak je rekao da je od dokumenata potrebno poneti lična kartu i dokument koji dokazuje vlasništvo nad imovinom.

(Alo)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ONDA NASTAJU TI PRAVI PROBLEMI Vučić: Pitanje je samo kada će doći upozorenje SAD o sekundarnim sankcijama
Ekonomija

0 25

"ONDA NASTAJU TI PRAVI PROBLEMI" Vučić: Pitanje je samo kada će doći upozorenje SAD o sekundarnim sankcijama

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Briselu, posle radne večere koju je organizovala predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, da su razgovrali o energetskoj situaciji i istakao da će u Srbiji situacija svakog dana biti sve teža i da je pitanje samo kada će stići upozorenje SAD za sekundarne sankcije za bankarski sektor zbog poslovanja sa NIS-om.

10. 12. 2025. u 22:13

JOŠ JEDAN AVION U BOJAMA ER SRBIJE: Stigao novi embraer
Ekonomija

0 0

JOŠ JEDAN AVION U BOJAMA ER SRBIJE: Stigao novi embraer

ER SRBIJA je na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“ dočekala još jedan avion tipa embraer E-195, čime nastavlja planirano proširenje i modernizaciju svoje flote. Nova letelica srpske nacionalne avio-kompanije, registarske oznake YU-ATA, proizvedena je 2015. godine i ima konfiguraciju sa 118 sedišta.

10. 12. 2025. u 16:59

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom

TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom