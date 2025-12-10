HAOS U SVETU TENISA! Arina Sabalenka začepila usta Ukrajinki i to kako...
ODNOS tenisera i teniserki iz Ukrajine prema kolegama iz Rusije i Belorusije je blago reći katastrofalan.
Odbijaju da se pozdrave sa njima na mreži pre meča i nakon istog, traže totalnu suspenziju takmičara koji dolaze iz Rusije i Belorusije. A sada je Marta Kostjuk otišla korak dalje pa našla sulud izgovor zbog čega je Arina Sabalenka najbolja teniserka sveta.
I nije se dugo čekala ni druga strana"! Naime, Sabalenka je odgovorila na prozivke koje je dobila od strane ukrajinske teniserke Marte Kostjuk, koja je nedavno istakla da nije fer boriti se protiv Arine i da se oseća fizički totalno podređenom.
- To je tako smešno da uopšte pričamo o komentarima nekoga poput Marte Kostjuk, ali sve što ovde čujem su samo izgovori.
Zatim je najbolja na planeti bila i sarkastična.
- Ona je jaka devojka. Verovatno ima više mišića nego ja i izgleda spremno i snažno.
Na kraju je istakla da većinu mečeva Kostjuk sigurno nije izgubila zbog fizikalija rivalki.
- Mislim da to nije slučaj u svim mečevima koje je izgubila protiv vrhunskih igračica. Mislim da to nije ključ u sportu - rekla je Arina Sabalenka.
