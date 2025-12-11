Salate i čorbe

ČORBA OD PEČURAKA SA REZANCIMA: Recept za posnu čorbu

Milena Tomasevic

11. 12. 2025. u 15:19

Tradicionalna čorba od sušenih pečuraka jedno je od najomiljenijih jela svečane posne trpeze. Miris vrganja, blago začinjena supa i fini rezanci čine je savršenim izborom za dane posta.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za čorbu:
  • 60–80 gr sušenih pečuraka (vrganji, lovorov vrganj)
  • 1,5 litara vode
  • 1 velika šargarepa
  • 1 koren peršuna
  • komad celera
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 lista lovora
  • 4–5 bobica pimenta
  • so i biber po ukusu
  • 1–2 kašike putera
  • 1 kašika brašna (po želji, za zgušnjavanje)

Dodatno:

  • 150 g rezanaca (testenine)
  • svež peršun (po želji)

Priprema

Isperite sušene pečurke. Prelijte ih sa 2 šolje vruće vode. Ostavite da odstoje 2–3 sata ili najbolje preko noći.

U veću šerpu sipajte 1,5 litara vode. Dodajte omekšale pečurke zajedno sa vodom u kojoj su se namakale (bez taloga sa dna). Dodajte: šargarepu, peršun, celer i celu glavicu crnog luka. Ubacite listove lovora i piment. Kuvajte na laganoj vatri 45–60 minuta. Izvadite povrće — možete ga sitno iseckati i vratiti u čorbu (po želji). Pečurke isecite na komade. Začinite solju i biberom.

Zaprška (po želji):

Na maloj vatri istopite puter. Dodajte kašiku brašna i mešajte da ostane svetla zaprška. Umutite je u čorbu kako bi se blago zgusnula.

Skuvajte rezance po uputstvu sa pakovanja. Ocedite i isperite hladnom vodom da se ne slepe. Stavite porciju rezanaca u duboki tanjir. Prelijte ih vrućom čorbom od pečuraka. Po želji ukrasite svežim sitno seckanim peršunom.

Uživajte!

