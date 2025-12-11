ČORBA OD PEČURAKA SA REZANCIMA: Recept za posnu čorbu
Tradicionalna čorba od sušenih pečuraka jedno je od najomiljenijih jela svečane posne trpeze. Miris vrganja, blago začinjena supa i fini rezanci čine je savršenim izborom za dane posta.
Sastojci
- 60–80 gr sušenih pečuraka (vrganji, lovorov vrganj)
- 1,5 litara vode
- 1 velika šargarepa
- 1 koren peršuna
- komad celera
- 1 glavica crnog luka
- 2 lista lovora
- 4–5 bobica pimenta
- so i biber po ukusu
- 1–2 kašike putera
- 1 kašika brašna (po želji, za zgušnjavanje)
Dodatno:
- 150 g rezanaca (testenine)
- svež peršun (po želji)
Priprema
Isperite sušene pečurke. Prelijte ih sa 2 šolje vruće vode. Ostavite da odstoje 2–3 sata ili najbolje preko noći.
U veću šerpu sipajte 1,5 litara vode. Dodajte omekšale pečurke zajedno sa vodom u kojoj su se namakale (bez taloga sa dna). Dodajte: šargarepu, peršun, celer i celu glavicu crnog luka. Ubacite listove lovora i piment. Kuvajte na laganoj vatri 45–60 minuta. Izvadite povrće — možete ga sitno iseckati i vratiti u čorbu (po želji). Pečurke isecite na komade. Začinite solju i biberom.
Zaprška (po želji):
Na maloj vatri istopite puter. Dodajte kašiku brašna i mešajte da ostane svetla zaprška. Umutite je u čorbu kako bi se blago zgusnula.
Skuvajte rezance po uputstvu sa pakovanja. Ocedite i isperite hladnom vodom da se ne slepe. Stavite porciju rezanaca u duboki tanjir. Prelijte ih vrućom čorbom od pečuraka. Po želji ukrasite svežim sitno seckanim peršunom.
Uživajte!
Preporučujemo
RECEPT ZA POSNU BORANIJU: Priprema je brza i laka, a ukus neodoljiv (VIDEO)
11. 12. 2025. u 12:00
BRZE POSNE POGAČICE: Osvajaju na prvi zalogaj!
11. 12. 2025. u 07:00
TIRAMISU TARTUFI: Zalogaj italijanskog deserta koji će vas osvojiti
10. 12. 2025. u 22:15
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)