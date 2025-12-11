Svet

KREMLJ: Ruska vojska preuzela punu kontrolu nad Severskom

Marija Stevanović

11. 12. 2025. u 15:18

Ruski predsednik Vladimir Putin održao je sastanak u Kremlju na temu situacije u zoni Specijalne vojne operacije sa fokusom na situaciju na severu DNR i preuzimanju kontrole nad Severskom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

Putin je dobio podrobne izveštaje o potpunom prelasku Severska pod kontrolu Oružanih snaga Rusije, naglasio je Peskov.

Tokom sastanka, predsednik je konstatovao dobru dinamiku na svim pravcima, dodao je on.

Prema rečima Peskova, sastanku su preko video-konferencijske veze prisustvovali načelnik Generalštaba Oružanih snaga i komandant Južne grupe snaga. U predsedničkoj kancelariji u Kremlju bio je prisutan i Denis Sergejevič Pirogov, komandant 123. motorizovane brigade.
 

