KREMLJ: Ruska vojska preuzela punu kontrolu nad Severskom
Ruski predsednik Vladimir Putin održao je sastanak u Kremlju na temu situacije u zoni Specijalne vojne operacije sa fokusom na situaciju na severu DNR i preuzimanju kontrole nad Severskom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.
Putin je dobio podrobne izveštaje o potpunom prelasku Severska pod kontrolu Oružanih snaga Rusije, naglasio je Peskov.
Tokom sastanka, predsednik je konstatovao dobru dinamiku na svim pravcima, dodao je on.
Uskoro opširnije
