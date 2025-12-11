Ekonomija

SAD PRODUŽILE LICENCU LUKOILU! Dozvola omogućava i transakcije neophodne za održavanje poslovanja uz odobrenje OFAK-a

V.N.

11. 12. 2025. u 07:45

MINISTARSTVO finansija Sjedinjenih Američkih Država produžilo je Lukoilu licencu do 17. januara kojom se kompaniji dozvoljavaju transakcije koje su u funkciji pregovora i zaključivanja uslovnih ugovora o prodaji imovine Lukoila u inostranstvu.

САД ПРОДУЖИЛЕ ЛИЦЕНЦУ ЛУКОИЛУ! Дозвола омогућава и трансакције неопходне за одржавање пословања уз одобрење ОФАК-а

Foto: Profimedia

Dozvola, kako se navodi u objavi na sajtu Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK), omogućava i transakcije neophodne za održavanje poslovanja uz odobrenje OFAK-a. Prema navodima iz licence, potrebno je da zainteresovane strane do 17. januara 2026. godine kupe 50 odsto ili više imovine Lukoila, uz uslov da taj ugovor odobri OFAK.

OFAK navodi da za odobrenje licence Lukoilu, termin "uslovni ugovori", podrazumeva izvršne ugovore, izvršne proforma fakture, sporazume u principu, izvršne ponude koje se mogu prihvatiti, kao što su ponude ili predlozi kao odgovor na javne tendere, obavezujuće memorandume o razumevanju ili bilo koji drugi sličan sporazum.

Istaknuto je da nije dozvoljeno nikakvo prebacivanje novca pojedincu ili pravnom licu u Rusiji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ONDA NASTAJU TI PRAVI PROBLEMI Vučić: Pitanje je samo kada će doći upozorenje SAD o sekundarnim sankcijama
Ekonomija

0 24

"ONDA NASTAJU TI PRAVI PROBLEMI" Vučić: Pitanje je samo kada će doći upozorenje SAD o sekundarnim sankcijama

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Briselu, posle radne večere koju je organizovala predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, da su razgovrali o energetskoj situaciji i istakao da će u Srbiji situacija svakog dana biti sve teža i da je pitanje samo kada će stići upozorenje SAD za sekundarne sankcije za bankarski sektor zbog poslovanja sa NIS-om.

10. 12. 2025. u 22:13

JOŠ JEDAN AVION U BOJAMA ER SRBIJE: Stigao novi embraer
Ekonomija

0 0

JOŠ JEDAN AVION U BOJAMA ER SRBIJE: Stigao novi embraer

ER SRBIJA je na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“ dočekala još jedan avion tipa embraer E-195, čime nastavlja planirano proširenje i modernizaciju svoje flote. Nova letelica srpske nacionalne avio-kompanije, registarske oznake YU-ATA, proizvedena je 2015. godine i ima konfiguraciju sa 118 sedišta.

10. 12. 2025. u 16:59

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?