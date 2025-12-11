ZVEZDA OVO NIJE OČEKIVALA! Evo šta se u crkvi desilo pred Šturm - Crvena zvezda (FOTO)

Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč bilo je svečano u srpskoj crkvi u tom austrijskom gradu.

U saopštenju crkve u Gracu se navodi:

"Danas nam je bila velika radost da u našoj crkvenoj opštini dočekamo stručni štab FK Crvena zvezda, na čelu sa trenerom Vladanom Milojevićem, u pratnji fudbalske legende Duleta Savića, kao i njihovog duhovnika oca Dragana iz Beograda. Posle uvodnih reči, pročitana je molitva za napredak, zdravlje i blagoslov u daljem radu i borbi na terenu.



Uručili smo im ikonu Svetog Save, sa željom da ih molitve i zaštita našeg velikog svetitelja prate u svakom trenutku.



Gosti su se prijatno iznenadili toplim prijemom, a posebno činjenicom koliko omladine redovno prisustvuje svetim liturgijama u našoj zajednici. Istakli su da je upravo ta živa vera mladih najveća nada i blagoslov za budućnost našeg naroda.



Posle molitve, u crkvenoj sali usledilo je posluženje koje su sa velikom ljubavlju pripremile naše vredne parohijanke. Druženje je proteklo u radosti, lepoj reči i zajedništvu koje nas uvek ukrepljuje.



Večeras u Gracu Crvena zvezda nastupa protiv Šturm Graca, i od sveg srca im želimo uspeh i osvojena tri boda", navodi se u saopštenju, a fotografije možete pogledati u objavi koja je pred vama:

Podsetimo, utakmica Šturm Grac - Crvena zvezda igra se danas od 18.45 a prenos možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

