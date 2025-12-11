SRBIN PRED TRANSFEROM KARIJERE! Srđan Blagojević posle otkaza u Partizanu dobija posao iz snova
Srđan Blagojević neće dugo čekati na novi angažman posle razlaza sa Partizanom.
Naime, Sport klub iz pouzdanih izvora saznaje da je bivši trener crno-belih blizu dogovora sa Peking Guanom.
Ukoliko Blagojević postigne dogovor sa klubom sa Dalekog istoka, tamo će ga sačekati bivši kapiten Crvene zvezde i reprezentativac Srbije – Uroš Spajić.
Inače, Srđan Blagojević je trenersku karijeru počeo u Sremčici 2008. godine. Radio je u kao trener u FK Kovačevac, Sremu iz Jakova, Žarkovu, IMT, Bežaniji, Inđiji, Javoru, a od 2020. do dolaska u Partizan bio je u inostranstvu. Vodio je Kaspi Aktau, Astanu i pre Partizana Debrecen.
