"ZVER SA ISTOKA" DONOSI ZIMU KAKVU DUGO NISMO VIDELI: Pogledajte koji dani su ključni

NA severu i zapadu Srbije, kao i na teritoriji Beograda danas se tokom čitavog dana očekuju magla i niska oblačnost, a u ostalim krajevima magla se očekuje u jutarnjim časovima, a tokom dana će biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar, na istoku slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od minus dva stepena do tri, a najviša u mestima sa maglom od tri do šest stepeni, a u ostalim krajevima od od osam do 14 stepeni.

U Beogradu danas hladno, tokom čitavog dana magla ili niska oblačnost. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od nula do tri stepena, a najviša oko šest stepeni.

Biometeorološka prognoza

Relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. Poremećeji sna su mogući kao meteoropatske reakcije.

Vreme narednih dana

U Srbiji će naredne sedmice biti stabilno vreme s čestom maglom u nizijama, po kotlinama i dolinama reka. Do kraja sedmice magla i niska oblačnost će se zadržavati u toku celog dana, u Vojvodini i na području Beograda, kao i u centralnoj i južnoj Srbiji, naročito po kotlinama i duž rečnih tokova, dok će na visokim planinama preovlađivati sunčano.

Početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, povremeno biti sunčanih perioda i u nižim predelima. Suvo i stabilno vreme produžava se tokom cele druge dekade decembra.

Stiže "zver sa istoka"

Prema prognozi Ivana Ristića, nakon 20. decembra, hladni vazduh iz Sibira proći će kroz "bečka vrata". Ovu pojavu meteorolozi su nazvali "zver sa istoka", a do nas će stići u trećoj dekadi meseca.

"Ulazak u najhladniji deo meseca usloviće prodor hladnog vazduha iz Rusije, Sibira, čak i sa Arktika, koji će stići do Nemačke, Češke i Austrije, proći će kroz "bečka vrata" i doći do nas donoseći osetniji pad temperature i ledene dane. Evropski meteorolozi su ovu pojavu nazvali “Beast from the East” ili “zver sa istoka”. Jače zahlađenje i uslovi za "zver sa istoka" stižu u trećoj dekadi decembra kada se očekuje jači prodor hladnog vazduha iz severoistoka ili severa Evrope", naveo je Ristić.

Kišu će zameniti sneg i doći će do osetnijeg pada temperature.

"Velike su šanse za ledene dane. Oko 25. decembra temperatura će biti od -2 do 3 stepena, dok će jutarnja biti između -7 i -2 stepena. Očekuje se snežni pokrivač i u nižim predelima i velike su šanse da se Srbija zabeli za Novu godinu uz pahulje širom zemlje", istakao je Ivan Ristić za medije.

Podsetio je da smo i početkom početkom novembra imali zakasnelo miholjsko leto i toplije vreme, a sada ovaj mesec završavamo zimom.

"Tada smo iz proleća prešli u jesen pa u zimu, a u decembru ćemo iz jeseni završiti u skladu sa kalendarom, sa pravom zimom!", zaključuje Ristić.