PLJUJE I TUŽAKA SRBIJU PO STRANIM AMBASADAMA: Ministarka Mesarović dokosurila Ponoša

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je na Instagramu da su građani Srbije u više navrata rekli da neće politiku koju simbolizuje Zdravko Ponoš.

- Zdravko Ponoš bolje da ćuti, jer je odavno jasno da jedino u šta se on razume jeste topljenje tenkova i vojnog oružja i oruđa i uništavanje svega čega se dohvati. I danas, iako su građani Srbije u više navrata rekli da neće politiku koju simbolizuje Zdravko Ponoš, on pljuje i tužaka Srbiju po nekim stranim ambasadama i evropskim institucijama. Sramno je to što radi - odbija pragove po inostranstvu tražeći podršku za rušenje naše države. Zauvek će Zdravko Ponoš ostati upamćen kao osoba koja apsolutno ništa dobro nije uradila ni za srpsku vojsku, niti bilo šta dobro za građane Srbije, već samo i isključivo radio za sopstvene interese. O kakvom evropskom putu Ponoš može da govori? Jedini put koji on poznaje jeste put političkih šibicarenja, laži i malverzacija. I zato ne može da podnese ni jedan uspeh našeg predsednika Aleksandra Vučića, niti uspeh Srbije koja, za razliku od vremena kada su vladali Ponoš i žuta banda, više ne saginje glavu i izvinjava se za zločine koji su učinjeni nad našim narodom, već čvrsto i ponosno stoji i brani svoje nacionalne interese u vrlo komplikovanim geopolitičkim okolnostima.

Ona je dodala da se naša država suočava sa ozbiljnim izazovima, ali građani čvrsto i nedvosmisleno veruju u politiku predsednika Aleksandra Vučića.

-Predsednik Vučić ima podršku većinske Srbije i on je garant evropskog puta Srbije. Predsednik, Vlada Republike Srbije i Srpska napredna stranka vođena Milošem Vučevićem sigurno neće reagovati onako kako su reagovali Ponoš i njegovi pajtosi u vreme kada su naš narod na Kosovu i Metohiji ubijali i proterivali, a srpske crkve palili i proglašavali lažnu državu Kosovo. Za razliku od lažnog generala, mi nikada nećemo dati na naš narod i našu otadžbinu i nastavićemo da dajemo sve od sebe da sačuvamo mir i stabilnost, da se Srbija dalje razvija i napreduje, da naši građani još bolje žive, i da se borimo za njihove interese ne samo u Briselu, već i na drugim mestima širom sveta - poručila je Mesarović.

